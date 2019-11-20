CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Halkımızı türbanlısıyla, başörtülüsüyle, başı açık kadınlarıyla kucaklıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz halkımızı türbanlısıyla, başörtülüsüyle, başı açık kadınlarıyla, özgür, tüm Türkiye'de demokrasiyi içine sindirmiş güçlü bir Türkiye'nin vatandaşları olarak kucaklıyoruz." dedi. Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir kadın başkanvekilimize ahlaksızca saldıracak kişilere parlamentonun gereken cezayı vermesi gerek." sözlerine yanıt verdi. TBMM Genel Kurulunda dün gündemle ilgili maddeleri görüşürken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir tartışma yaşadığını belirten Özkoç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın odasında, Adan ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldiklerini, aralarında bu konuyu tartıştıklarını, yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde, Genel Kuruldaki ifadelerle bu konuyu netleştirdiklerini anlattı. Özkoç, ancak Erdoğan'ın, il başkanlarıyla yaptığı toplantıda kendisini kastederek, "Ceza da yetmez, milletvekillerine sesleniyorum gereğini yapın." dediğini ifade etti. Erdoğan'a, "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız." diye seslenen Özkoç, bugünün gündem konularının, vatandaşların yoksulluğu, bunun sonucunda intiharlar, iş dünyasının kayıpları ve Türkiye'nin girdiği çıkmaz olduğunu savundu.

- "Bunu kabul etmeyiz" CHP Grup Başkanvekili Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize halkımızın yaşam tarzına karşı saygısız olduğumuzu söylüyorsanız, biz halkımızı türbanlısıyla, başörtülüsüyle, başı açık kadınlarıyla, özgür, tüm Türkiye'de demokrasiyi içine sindirmiş güçlü bir Türkiye'nin vatandaşları olarak zaten kucaklıyoruz. Yaşam tarzları, özgürlükleriyle ilgili herhangi bir gündem maddemiz yok. Bu konuyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir hassasiyetle, insanların yaşam tarzları konusunda CHP'nin tavrını net şekilde ifade etti, biz de tam arkasında duruyoruz. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu başta Atatürk olmak üzere, İnönü ile ilgili 'iki ayyaş' diyeceksiniz, milletin gözünün içine baka baka bizden ses çıkarmamamızı isteyeceksiniz. Böyle bir şey yapmayız. Grup başkanvekiliniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli siyaset liderlerinden Bülent Ecevit'i, ABD emperyalizmi karşısında el pençe divan durmakla suçlayacak, 'CHP Grup Başkanvekili olarak buna cevap vermeyeceksin' diyeceksin. Bunu da kabul etmeyiz. Biz Cumhuriyetimizin, kurucularının ve CHP'nin önceki dönem genel başkanlarının sonuna kadar arkasında dururuz. Çünkü onlara minnet borçluyuz. Yeri ve zamanı geldiği gün sizin gibi yapmadılar, ABD emperyalizmine 'gölge etme başka ihsan istemez' diyerek Kıbrıs'taki soydaşlarımızla ilgili gereğini yaptılar. Böyle bir insana karşı TBMM'de laf söyletmeyiz. Milletvekillerine, 'gereğini yapın' diyor. Allah'a verilecek can borcumuz var onu her zaman vermeye hazırız. Sizin de şunu bilmenizi istiyoruz, sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. İş dünyasını, esnafı, işçiyi, doktorları, öğretmenleri tehdit ediyorsunuz. Genel Kurulda milletvekillerini tehdit noktasına kadar geldiniz. Sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın. Demokrasimizi koruyan, özgürlüklerimiz için mücadele eden, vatanımız, milletimiz, bayrağımız için bu ülkede mücadele eden devlet adamlarımıza söz söyletmeyiz. Kimse cüret edemez. "

- "Sattınız demiyoruz..." Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında 50 milyon dolarlık yatırımla tank palet fabrikasının, Katar ve Türk iş birliğinden oluşan BMC'ye devredildiğini söylediğine değinerek, bunun, sarayın bir aylık harcaması olduğunu iddia etti. CHP'li Özkoç, 50 milyon dolar karşılığında, silah sanayinin belkemiği olan tank palet fabrikasının bir başka ordunun çıkarlarına peşkeş çekildiğini savunarak, "Sattınız demiyoruz, peşkeş çektiniz diyoruz. Televizyon karşısına çıkın, anaokulunda bir öğrenciye anlatır gibi bu vatana nasıl ihanet ettiniz onu anlatın, anaokulunda bir öğrencinin annesinin vicdanına anlatın. Tank palet, optik cihazları üreten, Altay tankını üretmeye talip olan, Türk işçisini, mühendisini, subayını Katar ordusunun emrine vererek aslında vatana ihanet ettiniz. Televizyona çıkın, tam karşınızda oturacağız birbirimizin gözünün içine, milletimize anlatalım." diye konuştu. Özkoç, 15 Temmuz şehitleri için toplanan yardımlar konusunda "309 milyonu değerlendirdik 330 lira yaptık. " denildiğini anımsatarak, "Şehit yakınlarına dağıtmadığınız parayı siz kullanıyorsunuz. Vebalini öbür dünyada nasıl vereceksiniz." dedi.