Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Suriye sınırında Suriye yönetimi ile irtibata geçilmeli, Suriye yönetiminin toprak bütünlüğünü göz ardı etmeden, toprak bütünlüğünü sağlayarak sınırda Suriye ordusunun güvenli bir şekilde yer alması sağlanmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Mansur Yavaş’ın seçim güvenliği ile ilgili bir konuyu gündeme getirdiğini belirterek, "Milletimiz bu sefer kim ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin hiç kimsenin itiraz edemeyeceği miktarda sonuçla güçlü bir şekilde Mansur Yavaş’ı belediye başkanlığı koltuğuna oturtacaktır. YSK Başkanı bir siyasi partinin sözcüsü değil, ama bugünlerde bir siyasi partinin sözcüsü gibi davranıyor ve o şekilde konuşuyor. Yüksek Seçim Kurulunu toplamış, yasalara, Anayasa’ya aykırı şekilde cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlarla ilgili ’Onlar ancak ikametgahlarının bulunduğu yerlerde oy kullanabilir’ diyor. Bunun akılla, vicdanla bağdaşır yeri var mı" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Adana Mutabakatı’na yönelik sözleri hakkında da Özkoç, "Türkiye’nin dış siyasette kendine özgü, ülkesine özgü, ülkesinin milli değerlerine özgü bir görüşü yok. Türkiye zaman zaman Amerika, zaman zaman Rusya ne derse onu yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu hem Adana Mutabakatı’nın içerisinde hem de Ortadoğu’da yapılması gereken bütün dış müdahaleleri tek tek anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu, ’Kendi sorunumuzu kendimiz çözelim’ dedi. Bu ne Amerika’yı ne de Rusya’yı ilgilendirir. Suriye sınırında Suriye yönetimi ile irtibata geçilmeli, Suriye yönetiminin toprak bütünlüğünü göz ardı etmeden, toprak bütünlüğünü sağlayarak sınırda Suriye ordusunun güvenli bir şekilde yer alması sağlanmalıdır" diye konuştu.

Beka sorunu konusundaki soruya Özkoç, "Beka sıkıntısı içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti, CHP değildir, AKP hükümeti ve MHP’dir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin beka sorunuyla ilgili millete anlatması gereken çok sözü olması gerekiyor" yanıtını verdi.

