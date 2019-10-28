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CHP Grup Başkanvekili Özkoç’dan Ebubekir el-Bağdadi yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Emperyalist ülkelerin İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Emperyalist ülkelerin İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder. Bu figüranların ne olup ne olmadığı önemli değil” dedi.
14, 15 ve 16. Dönem İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu’nun TBMM’deki cenaze törenine katılan Özkoç, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin Özkoç, “Emperyalist ülkelerin İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder. Bu figüranların ne olup ne olmadığı önemli değil. Bu figüranlar gider ama arkasında duranlar savaşa ve kana doymayan insanlardır. Aslında onların istedikleri kendi çıkarları, beklentileridir. O yüzden bizim gibi ‘yurtta barış, cihanda barış’ diyen ülkelerin duruşunun çok daha farklı olması gerekiyor. O ortama, çukura düşmemek gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriyle ilgili ise Özkoç, kendisini ciddiye almadıklarını söyledi.

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