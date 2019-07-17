HABER

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan AK Parti Sözcüsü Çelik'e yanıt:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

"('Cumhurbaşkanını hedef almak siyasi sabotajdır' ifadesi) Adalet talebi, gerçeğin ortaya çıkartılması ne zamandan beri sabotaj olarak nitelendiriliyor?" -"Bir de FETÖ'cü oldum. Yakında ne olurum bilmem. Hayatım boyunca anamın dizinden başka diz görmedim. Rakiplerimin hep gözlerini hatırlarım çünkü asla baş eğmedim"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendisine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi sabotaj yaptığı eleştirisine, "Adalet talebi, gerçeğin ortaya çıkartılması ne zamandan beri sabotaj olarak nitelendiriliyor?" diye karşılık verdi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Meclis'te konuştuğunu, gerçekleri söylediğini, bugüne kadar merak edilen soruları yanıtladığını, çözüm önerilerini anlattığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in, kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi sabotaj yapmakla suçladığını ifade eden Özkoç, "Bir de FETÖ'cü oldum. Yakında ne olurum bilmem. Hayatım boyunca anamın dizinden başka diz görmedim. Rakiplerimin hep gözlerini hatırlarım çünkü asla baş eğmedim. Bugün söylediğimi de asla yarın inkar etmedim. Siyasi sabotaj deniliyor. Adalet talebi, gerçeğin ortaya çıkartılması ne zamandan beri sabotaj olarak nitelendiriliyor?" diye sordu.

Çelik'in, "Bu darbe girişiminin başbakanı, bakanlarını biz de merak ediyoruz. Bir gün ortaya çıkacaktır." sözlerinin insanların aklıyla dalga geçmek olduğunu savunan Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merak edecek değil, cevabı bulacak makamdasınız. Merak ettiğinizden değil, üstünü örtmek istediğinizden ortaya çıkartmıyorsunuz. Sorunun kaynağı zaten sizin çözüm üretmeyen güdük Cumhurbaşkanlığı sisteminden kaynaklanıyor. Siz de bunun farkındasınız, çıkış yolu arıyorsunuz. Çıkış yolu 'güçlü, laik, demokratik bir parlamento' diyoruz. Parlamentoyu öyle hale getirdiniz ki darbe girişiminde bombalanan parlamento, daha darbenin raporunu yazamadı, komisyon çalışmaları talimatla güdük bırakıldı. Bu nedenle Meclis'i yeniden güçlü hale getirmeli, milletin Meclis'i yapmalıyız. Güçler ayrılığını tekrar tesis etmeli, ekonomide üretimi destekleyen tedbirleri derhal almalıyız. ABD ve Rusya ekseninde savrulan dış politikadan vazgeçmeliyiz. Bağımsız Türkiye'yi, milli çıkarlarımızı esas alan diplomasiyi yeniden inşa edebilmeliyiz."

Özkoç, FETÖ'nün, birileri tarafından desteklendiyse AK Parti tarafından desteklendiğini iddia eden Özkoç, bunu kendisinin değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğini savundu. Engin Özkoç, şöyle devam etti:

" 'Ben bu savcının arkasındayım' deyip de bir terör örgütünün gizli tanıklığıyla Genelkurmay Başkanı'nı içeriye attırıp, o generalleri göreve getirip, generaller darbe yapıp 251 kişi şehit oluyorsa bunun sorumlusu kim? Bu sorumlular yargı önüne çıkıp hesap vermelidir. Adam cinayet işliyor, sonra yakalanıyor, hücreye konuluyor. Bir anda adamı dışarı çıkartıyorlar, pasaportunu, kimliklerini veriyorlar, adam yok oluyor. Siz sormaz mısınız nasıl, niye bıraktınız diye? Bu Adil Öksüz.... Gerçekten inanılıyor mu? Bu Gülen'in siyasi ayağı bilinmiyor. Bu mümkün mü? Binlerce öğretmen, esnaf, askeri öğrenci, işçi bulundu ama bir tek siyasi bulunamadı öyle mi? Bu mümkün mü? Bu ülkemizin dış dünyada itibarını küçültüyor."

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayızMeral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız
Bakan Çavuşoğlu: “Filistin halkının haklı ve meşru arzularını göz ardı ederek sürdürülebilir bir barış elde edilemez"Bakan Çavuşoğlu: “Filistin halkının haklı ve meşru arzularını göz ardı ederek sürdürülebilir bir barış elde edilemez"
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Ömer Çelik TBMM

En Çok Okunan Haberler

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.