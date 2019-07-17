CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan AK Parti Sözcüsü Çelik'e yanıt:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendisine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi sabotaj yaptığı eleştirisine, "Adalet talebi, gerçeğin ortaya çıkartılması ne zamandan beri sabotaj olarak nitelendiriliyor?" diye karşılık verdi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Meclis'te konuştuğunu, gerçekleri söylediğini, bugüne kadar merak edilen soruları yanıtladığını, çözüm önerilerini anlattığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in, kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi sabotaj yapmakla suçladığını ifade eden Özkoç, "Bir de FETÖ'cü oldum. Yakında ne olurum bilmem. Hayatım boyunca anamın dizinden başka diz görmedim. Rakiplerimin hep gözlerini hatırlarım çünkü asla baş eğmedim. Bugün söylediğimi de asla yarın inkar etmedim. Siyasi sabotaj deniliyor. Adalet talebi, gerçeğin ortaya çıkartılması ne zamandan beri sabotaj olarak nitelendiriliyor?" diye sordu.

Çelik'in, "Bu darbe girişiminin başbakanı, bakanlarını biz de merak ediyoruz. Bir gün ortaya çıkacaktır." sözlerinin insanların aklıyla dalga geçmek olduğunu savunan Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: