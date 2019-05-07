CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “23 Haziran’da bu millet yeniden tarih yazacak. Ekrem İmamoğlu CHP’nin adayı değildir bu saatten sonra. 16 milyon İstanbullunun adayıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, insanların hukuktan yana oyunu verdiğini, CHP’nin adayının daha iyi yöneteceğini düşündüğü için oyunu verdiğini belirterek, ”İstanbul’a gelince kumpas kurmaya başladılar. Milletin iradesine, demokrasiye kumpas kurdular. Kiminle? YSK’daki bazı hakimlerle kumpas kurdular. Biz dürüst davranan bir YSK istiyoruz. Benzer kararların arkasında duran bir mahkeme istiyoruz. Esen rüzgara göre değil kanuna, hukuka ve vicdana göre karar veren bir YSK istiyoruz. Şikayetler geldi, olabilir. YSK ‘bakacağım’ dedi. Gayet normal bakabilir” ifadelerini kullandı.

AK Parti yöneticilerinin "Sandık kurullarında hata var" dediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Sandık kurullarını biz oluşturmadık, AK Parti de oluşturmadı. Daha önceki seçimlerde de yaptılar. İtiraz yoktu. Bunların değişmesi lazım dediler. Bunu gerekçe gösterilerek verilen mazbatayı iptal ettiler. Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz. Devletin temeliyle oynadılar. 7 tane hakim aracılığıyla yaptılar. Kumpası CHP yapmadı, onu anlamışlar. Bu işte bir gariplik var onun için itiraz ediyoruz diyorlar. Ne oluyor peki? Oturuyorlar YSK içindeki 7 çete mensubu hakim iptal karar veriyorlar. 7 çete mensubu arka kapıdan AK Parti’nin belirli çevreleriyle diyalog kurarak seçimi iptal ediyorlar. Bunu takip ediyorduk zaten. YSK’ya 7 madde halinde çağrı yaptık. YSK yasalara kanunlara uymak zorundadır dedik. YSK seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak itiraz gerekçesi üretmesini reddetmek zorunda dedik. YSK iktidar sahiplerinin kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK demokrasi değil seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır. YSK hukukun üstünlüğünü mü yoksa iktidarın üstünlüğünü mü savunacaktır? YSK’da hakimler mi var yoksa iktidarın taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? Bugün geldiğimiz noktada iktidarın taşeronu 7 kişi var. YSK’nın iktidarın demokrasiye kumpasını bozmak zorundadır dedik” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Vatandaşın iradesine kumpas kurmak ne zamandan beri çete üyesi hakimlerin görevi oldu. Biliyorum bunu söyledim diye tazminat davası açacaklar, açmazsanız namertsiniz. İlk kez mühürsüz oylar için çete mensubu ifadesini kullanmıştım. Neden çete mensubu diyorum? Ortaya bir sandık koymuşsunuz. Seçim yenilenecekse 39 ilçede bütün seçimler yenilenir. Neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı? Sen neye göre karar veriyorsun? Bu hukuka saygı göstermek adaleti dışlamak demektir. CHP olarak biz ne yapacağız. Kimse şunu unutmasın. Hangi görüş, inançtan olursa olsun, demokrasiyi birlikte savunacağız.”

Millet iradesinin yol sayıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Milyonlarca kişi sandığa gitti oy kullandı, 7 kişinin sözü geçti. Vicdan taşıyorsak YSK’daki çetelere ders vermek zorundayız. O çeteler hukuku katlettiler. Milletin iradesini yok saydılar. Siz tarihin önünde suçlusunuz. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar ağır ve kötü bir miras bırakamaz. Ortada bir hukuk cinayeti var. 23 Haziran’da bu millet yeniden tarih yazacak. Ekrem İmamoğlu CHP’nin adayı değildir bu saatten sonra. 16 milyon İstanbullu’nun adayıdır. İmamoğlu bu süreçte su ücretlerinde yüzde 40 indirim yaptı. Zenginler için değil fakir fukara için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tabelasına TC ekledi. Bu da Bahçeli’ye kapak olsun diyorum. 0-4 yaş arası çocuklu annelere otobüs ücretsiz dedi. Öğrencilerin aylık kartını 85’ten 50 liraya indirdi. Dini ve milli bayramlarda otobüsler bedava olacak dedi. Ekrem İmamoğlu bir kişiden talimat almayacak artık, saraydan talimat almayacak, 16 milyon İstanbulludan alacak” dedi.

