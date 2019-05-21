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CHP Grup toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “100 yıl önce büyük bir azim ve kararlılıkla yola çıkıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “100 yıl önce büyük bir azim ve kararlılıkla yola çıkıldı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasi ile taçlandırma göreviyle görevliyiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs’ın yüzüncü yılında olduklarını hatırlatarak, “19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda en önemli adımın atıldığı, kaderimizi kendi ellerimizle belirlemenin tarihidir, emperyalizme ve işbirlikçilerine boyun eğmemenin tarihidir, esareti reddeden bir milletin hakkına bağımsızlığına sahip çıkmanın azminin tarihidir, ulusu cumhuriyeti ve özgürlüğe kavuşturan direnişin tarihidir. 100 yıl önce büyük bir azim ve kararlılıkla yola çıkıldı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasi ile taçlandırma göreviyle görevliyiz” diye konuştu.
Türkiye’de 8 milyon 475 bin kişi işsiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “İstihdam seferberliği başlattık diyorsun, herkes işsiz. İşsizlik seferberliği desen anlarım. İşsizlik, sokağa çıkamamaktır, insanın umudunu tamamen kaybetmesidir. Bütün toplumsal değerlerin yıpranmasıdır. Uyuşturucu bataklığına insanların sürüklenmesidir, açlıktır, yoksulluktur. Bunlar işsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı acaba? Niçin işsizlik patladı? Neden cumhuriyet tarihinin rekoruyla karşı karşıyayız? Çünkü Türkiye’yi üretimden kopardılar. Bitlis’teki sigara fabrikasını bile kapattılar. Bütün fabrikaları kapattılar. Bir ülke üretmezse o ülkede işsizlik olur. Çiftçi de perişan, artık binlercesi üretmiyor. Büyük kentlere gidiyor, ’acaba asgari ücretle iş bulur muyum’ diyor. Sorunu çözmek için önce sorunu yaşayan kişilerle oturup konuşman lazım. Rahmetli Ecevit, ’Ekonomik ve Sosyal Konseyi kurmuş. 3 ayda bir toplanması gerek ama bu kurum 10 yıldır toplanmıyor. Türkiye’nin kalkınma planı yok. Plansız bir ülke nasıl üretim yapacak! TÜSİAD uyarı yapıyor. Gönül isterdi ki bunu TOBB da yapsın. TÜSİAD Başkanı açıklama yapıyor, ekonomiye, hukuka, adalete ve demokrasiye dair uyarı yapıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

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