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CHP Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, sözde ’barış bildirgesi’ne imza atan akademisyenlere sahip çıkarak, "Bir grup akademisyen Barış Bildirgesine imza attığı için tutsak. Bir sanığa mahkeme 30 ay verdi. Avukatı ’benzer davada beraat verildi, siz niye böyle yaptınız’ deyince hakim, ’o beraat kararı o mahkemenin ayıbıdır’ dedi. Bu hakimin ayıbıdır” dedi.
"Eskiden iş adamlarımız Suriye’de fabrika kurardı. Bir gece birdenbire Suriye düşman oldu" diyen Kılıçdaroğlu, "3 milyon 600 bini aşkın Suriyeli var. Bazı vilayetlerde Suriyeli sayısı daha fazla. Belediye başkanlığı seçimi olsa Suriyeli kardeşlerimiz alacaklar. Bir de sen kalktın 35 milyar dolar para harcadığını söyledin. Benim gencecik filinta gibi evlatlarım Suriye’de şehit olacak, onların gençleri tatil yapacak eğlenecekler. Yahu vicdan var kardeşim. Ben bunu söylediğim zaman kızacaklar. ’Vay efendim Suriyelilere düşman mısın?’ Hayır efendim. Ben Türkiye’yi bu hale kimler getirdi onu sorgulamak istiyorum” değerlendirmesini yaptı.
Ekonomi politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, “İstanbul’u geziyorum 7-8 kişi, 9-10 kişinin daracık yerlerde nasıl yaşadığına tanığım ben. Askerden gelmiş kız işsiz, mimarı, mühendisi işsiz. 1 milyonun üzerinde üniversite mezunu var işsiz. Geldiğimiz nokta çok acı. Vatandaş daha fazla alışveriş yapsın diye taksit süresini uzattılar. Kredi kartından ötürü icrada adam. Bunlar ekonominin e’sini bilmiyor. Ekonomi insan içindir. Ekonomi kalkınma demektir, herkesin karnının doyması demektir” diye konuştu.

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