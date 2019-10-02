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CHP Grup toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 20:05 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçcdaroğlu, “1999’dan sonra İstanbul’da deprem için 36 milyar dolar toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçcdaroğlu, “1999’dan sonra İstanbul’da deprem için 36 milyar dolar toplandı. Deprem vergileri nereye harcandı?” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 1999 depremi sonrasında alınan vergileri hatırlatarak, “1999’dan sonra İstanbul’da deprem için 36 milyar dolar toplandı. 17 yılda 36 milyar dolar para toplandı. Deprem vergileri nereye harcandı? Nereye gitti bu vergiler” dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
“Hakkari’de 1 yıldır insanlar mum ışığında yaşıyor. Arkadaşlarımı Şanlıurfa’ya gönderdim. Değişik kesimlerin dertlerini dinlediler. Şanlıurfa’nın bir özelliği var. Türkiye’nin pamuk ihtiyacının yüzde 40’nı bu il karşılıyor. Pamuk üreticisi perişan. ABD’den, Yunanistan’dan pamuk ithal ediyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmayı değerlendiren Kılıçdaroğlu, “ Erdoğan’ın konuşmasında kullandığı şu iki cümle çok önemliydi. ‘Milli iradenin tecelli ettiği TBMM’nin itibarının gözetilmesini her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor.’ Doğru mu? Doğru. ‘Siz milletvekillerinin sesine hiçbir zaman yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız’ diyor. Burada dur. Parlamentonun açılışında bari doğruları söyle. Anayasa’ya göre TBMM’nin yürütme organını denetleme yetkisi var. Bunlardan biri de yazılı soru önergeleridir. En basit olanı bir milletvekili kendi iradesiyle soruyu bir bakana sorabiliyor. Yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanması lazım. 18 bin 895 sorudan cevap verilenlerin oranı yüzde 7. Hiç cevaplanmayanların oranı yüzde 61.5. Oysa Anayasa ne diyor? ’TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil eder’ diyor” ifadelerini kullandı.

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