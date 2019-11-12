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CHP Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mektubu koyacak cebine Trump’a verecekmiş.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mektubu koyacak cebine Trump’a verecekmiş. Ülkelerin egemen eşitliği diye bir kural var. BM’nin kabul ettiği bir kural. BM bütün üyelerin egemen eşitliği prensibi üzerine kurulmuştur” dedi.
Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraların, şehit ailelerine ulaşmadığına dikkat çekerek, “Soruyorum 15 Temmuz şehit ailelerine para almadık diyorlar. Gaziler almadık diyorlar. Biri diyor ki hakkımı helal etmiyorum. Hakkını helal edemezsin. Üstünden para topladılar, o parayı da yiyorlar. Nereye gitti bu para? Bu vakfın adresi nedir? Telefonu ne? Telefonu yok. Para nerede? Belli değil" dedi.
Kılıçdaroğlu, Trump’ın mektubuna yönelik olarak, yedi soru sorduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
“Mektubu koyacak cebine Trump’a verecekmiş. Ülkelerin egemen eşitliği diye bir kural var. BM’nin kabul ettiği bir kural. BM bütün üyelerin egemen eşitliği prensibi üzerine kurulmuştur. Bu mektup sana nasıl geldi? Büyükelçi randevu aldı, geldi. Çağıracaksın büyükelçiyi, ’gel kardeşim’ diyeceksin. Macaristan dönüşünde sıra bu konuya gelince ’elimizde malum mektup var, bunu ben Sayın Trump’a takdim edeceğim’ diyor. Takdim, arz etmek demektir. Bir büyüğün önünde bir şey vermektir. Şu gerçeği bütün vatandaşlar bilmeli. ’Büyükelçi güven mektubunu Cumhurbaşkanına takdim etti’ diye bir haber her zaman olur. Çünkü o Cumhurbaşkanlığı makamına çıkmış ve mektubu takdim etmiştir. Erdoğan diyor ki; ’Gidip Sayın Trump’a takdim edeceğim’.”

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