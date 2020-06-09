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CHP Grup Toplantısı'nda Enis Berberoğlu ayrıntısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2020 14:30 | Son Güncelleme

CHP Grup Toplantısı öncesi Berberoğlu'nun sırasına gözlüğü ve kol düğmesi konuldu.

CHP Grup Toplantısı'nda Enis Berberoğlu ayrıntısı

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu aynı gece gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Maltepe Açık Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında ev iznine gönderildi.

CHP GRUP TOPLANTISI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Bugünkü CHP grup toplantısı öncesi Enis Berberoğlu'nun sırası boş bırakıldı, sıraya Anayasa, gözlük, kalem ve kol düğmesi konuldu.

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Berberoğlu, 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını evinde, sonrasını ise cezaevinde geçirecek.


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