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CHP Hatay İl Başkanı: Lütfü Savaş'ın yanındayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 18:29 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP'nin bütün varlığıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yanında olduğunu söyledi.

CHP Hatay İl Başkanı: Lütfü Savaş'ın yanındayız

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP'nin bütün varlığıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yanında olduğunu söyledi.
CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamaları nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. Parti binasında milletvekillileri, partili belediye başkanları ve partililerin katılımıyla düzenlenen destek toplantısında konuşan Başkan İbrahim Özgün, Suriye savaşında en fazla Hatay'ı etkilediğine dikkat çekerek, "En ağır faturayı Hataylılar ödemiştir. Bizler CHP olarak savaşın en başından beri insani politikaları sergiledik" dedi.
SURİYELİ MÜLTECİLER SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ
Mültecileri oy ve çıkar enstrümanı olarak görmediklerini anlatan Özgün, şöyle konuştu:
"Ancak ne yazık ki, AK Parti'nin dış politikadaki yanlışlarını sürdürmede ısrarcı tavrı sorunları büyütmüş ve faturayı ağırlaştırmıştır. Şimdi bu politikanın yanlışlığına ve misafir olarak kabul edip, 'oldu bitti' ile söz sahibi yapılan Suriyeli mülteciler sorununa dikkat çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz."

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CHP Hatay İl Başkanı: Lütfü Savaş'ın yanındayız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok daha önceleri; Doktor Mühendis Eğitimci vs vasıflı Mültecilere Vatandaşlık verileceğini Cumhurbaşkanı açıklamıştı.. Dört Milyon Suriyeli içinde Kırkbin kişiye vatandaşlık verilmiş.. asıl mesele şu; Birkaç gün önce bir AB Ülkesi, Mülteci kabul etmek için Mülakat düzenlediğinde " adamlar işi biliyor..İşe yarayanları alıp götürüyor" diye methiye dizenler Türkiye bu şekilde , Memlekete az yada çok faydalı olacak belli oranda Mülteciye Vatandaşlık verince neden zapıtıyorlar
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