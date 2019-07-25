Güzelmansur, Suudi Arabistan'dan iş alan müteahhitlerin ödemelerinin, tüm yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde geciktirildiğini, bu sıkıntının Türk işçilerin ücretlerinin ödenememesine ve işçilerin yurtlarına dönememesine kadar vardığını söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Suudi Arabistan'ın çapını sürekli genişlettiği, gün geçtikçe derinleştirdiği Türkiye boykotu yaş meyve ve mobilya ihracatçılarımızı, turizmcilerimizi, Suudi Arabistan'da çalışan 120 bin işçimizi maddi, manevi kayba uğratmaktadır. Başta Hatay, Adana, Mersin, Antalya olmak üzere bölge ekonomisini derinden etkilemektedir." dedi.

Güzelmansur, 23 Haziran'da Türkiye'den çıkan, 1 Temmuz'da Cidde Limanı'na varan 100 tırın 24 gündür bekletildiğini, bu tırlanın yaş kayısı, üzüm, nektar, karpuz, domates, gibi yaş sebze, meyve taşıdığını ifade ederek, "24 gün yaş sebze ve meyveyi bekletmek ne anlama gelir? Türk ihracatçısını zarar ettirmek, ekonomiye kastetmek anlamına gelir. Yine haziran sonu, temmuz başı gibi ülkemizden yola çıkıp 8 Temmuz'da Cidde Limanı'na varan 150 tırımız var, bu tırlarımız da yaş sebze ve meyve taşıyor. Bu tırlar bürokratik işlemleri çoğaltarak, uzatarak, sudan bahaneler üreterek 16 gündür Arabistan'a sokulmuyor. " diye konuştu.

Toplamda 250 tırın içindeki çürümeye yüz tutmuş, çöpe mahkum olmuş bu yaş sebze ve meyvelerin yaklaşık 7 bin ton olduğunu vurgulayan Güzelmansur, çürütülen ve imha edilen bir ton malın ihracatçıya maliyetinin yaklaşık 25-35 bin dolar olduğunu dile getirdi.

Güzelmansur, aldığımız duyumlara göre peyderpey günde 10 tır olmak ve limana ilk ulaşandan başlamak üzere Suudi Arabistan'a girişlere izin verilmeye başlandığını belirterek, limanda bekletilen 250 tırın dışında, içinde mobilya, kauçuk, yağ gibi mallar olan 120 tırın daha olduğunu söyledi.