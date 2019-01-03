CHP Hatay Milletvekili Topal:

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Sadece siyasi kaygılar göz önüne alınarak, siyasi hedeflerle getirilen her sistem, eğitimi düzeltmek yerine yeni bir kaosun içerisine sürükler." dedi.
Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye küçük Millet Meclisleri'nin (TkMM) Aralık 2018 Ortak Payda Raporu'nda ele alınan konuları değerlendirdi. Raporun, ana başlıklarını aktaran Topal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da söz konusu raporun dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Topal, rapora göre, ortak aklın eğitim politikalarına yansımadığının, ortaya çıkan temel eksiklik olduğunu ifade etti.
Eğitim meselesinin, bürokrasinin çözemeyeceği kadar büyük, kapsamlı ve mutabakatı zorunlu kılan bir sorun olduğunu savunan Topal, "Toplumun bütün dinamikleri, eğitimin bütün bileşenleri işin içine dahil edilmeden, onların görüşleri doğrultusunda asgari mutabakat sağlanmadan, sadece siyasi kaygılar göz önüne alınarak, siyasi hedeflerle getirilen her sistem, eğitimi düzeltmek yerine yeni bir kaosun içerisine sürükler." diye konuştu.
CHP'li Topal, eğitimin ideolojik değil bilimsel olması gerektiğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'ne yönelik eleştirilerini de aktaran Topal, "Toplumsal ihtiyaçları karşılamak yerine temenniler bildirgesi niteliğini taşıyan bu projenin 100 Günlük Eylem Planı'nda açıklanan hedeflerin bugüne kadar hiçbir somut örneğine tanık olmadığını üzülerek ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.
Eğitim camiasının beklentilerini de dile getiren Topal, bakanlığın, "eğitimin sorunlarını tek başına çözme inadından vazgeçmesi" gerektiğini kaydetti.
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