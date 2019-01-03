CHP Hatay Milletvekili Topal:

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Sadece siyasi kaygılar göz önüne alınarak, siyasi hedeflerle getirilen her sistem, eğitimi düzeltmek yerine yeni bir kaosun içerisine sürükler." dedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye küçük Millet Meclisleri'nin (TkMM) Aralık 2018 Ortak Payda Raporu'nda ele alınan konuları değerlendirdi. Raporun, ana başlıklarını aktaran Topal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da söz konusu raporun dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Topal, rapora göre, ortak aklın eğitim politikalarına yansımadığının, ortaya çıkan temel eksiklik olduğunu ifade etti.

Eğitim meselesinin, bürokrasinin çözemeyeceği kadar büyük, kapsamlı ve mutabakatı zorunlu kılan bir sorun olduğunu savunan Topal, "Toplumun bütün dinamikleri, eğitimin bütün bileşenleri işin içine dahil edilmeden, onların görüşleri doğrultusunda asgari mutabakat sağlanmadan, sadece siyasi kaygılar göz önüne alınarak, siyasi hedeflerle getirilen her sistem, eğitimi düzeltmek yerine yeni bir kaosun içerisine sürükler." diye konuştu.