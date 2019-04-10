CHP, 'hayvan hakları' ile ilgili teklifini yineledi

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 13 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi üzerine, 'hayvan hakları' ile ilgili yasa teklifini yineleyerek yeniden meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif ile; Hayvan Hakları Kanununda değişiklik öngörülüyor. Teklif ile cezaların saklı kalması kaydıyla hayvanları zehirlemek için zehirli gıda ve kimyasalları doğrudan veya çevreye bırakarak dolaylı yoldan verenlerin 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Ayrıca düzenleme ile toplu halde işlenen suçlarda verilecek cezanın yüzde 50'den 2 katına kadar artırılması öngörülüyor.

Düzenleme ile sahipli veya sahipsiz hayvanlara kasıtlı olarak kötü davrananların, işkence yapanların, aç ve susuz bırakanların, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakılmaları ile birlikte, hayvanların bakımlarını ihmal edenlerin, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlerin, işkence yapanların, gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirenlerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Teklif ile hayvanları, başka bir canlı hayvanla dövüştürenlerin de 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Teklifin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: "Türkiye'de son dönemlerde neredeyse her gün yaşanan hayvana eziyet, şiddet, tecavüz ve benzer olayları artık toplumda infial yaratacak seviyeye ulaşmıştır. Bu eylemlerin, faillerinin, sadece idari para cezası alarak bırakılması, toplumda güven duygusunu zedelemektedir. Bu gerekçelerle; toplumun büyük kesiminin ihtiyaç duyduğu yasa teklifi değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur."

