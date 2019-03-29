Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyen Elvan, "Diğer taraftan ABD'den FETÖ'nün önde gelen adamlarından birisi, hainlerden birisi diyor ki 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyin' diyor. Ya kime 'oy verin' diyor? 'CHP, HDP, İYİ Parti ittifakına oy verin.' diyor. 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle ne PKK terör örgütünü ne Fetullahçı Terör Örgütünü ne de Türkiye düşmanlarını asla güldürmeyeceğiz." dedi.

Burada bir konuşma yapan Elvan, terör örgütü PKK'nın, "CHP, HDP ve İYİ Parti ittifakına oy verin" dediğini söyledi.

CHP ve İYİ Parti'ye gönül verenlere seslenen Elvan, şöyle konuştu:

"Buradan özellikle CHP'ye, İYİ Parti'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum. Vatanını, milletini, ay yıldızlı bayrağını seven kardeşlerim. Biliyorsunuz Mersin'de, Akdeniz'de o kirli ittifakları görüyorsunuz. CHP-HDP ittifakına asla izin vermeyin sevgili kardeşlerim. Bakınız terör örgütünün uzantısıyla işbirliği yapan bir partiniz var. Silifke'de asla geçit vermeyiniz, Cumhur İttifakı'ndan yana olunuz. Sizler yiğit insanlarsınız, vatanını, milletini seven insanlarsınız. Bakınız bir tarafta işler acısı bir durum. Mersin'de bir ilçemizde CHP aday çıkarıyor, adaya diyorlar ki 'çalışma' sen. Bugün Kazanlı ve Karaduvar'daydım. Ne diyor vatandaşlarımız biliyor musunuz? CHP'li kardeşlerim iyi dinleyin. CHP'li yöneticilerin gidip kahvehanelerde 'HDP'ye oy verin' dediklerini söylüyorlar. Duyduklarım bunlar sevgili kardeşlerim. Bunu vatandaşlarımız söyledi orada."

- "Müslümanı Müslümana kırdırdılar"

Elvan, bazı dış güçlerin milleti sokağa döküp Türkiye'de insanları birbirine kırdırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunların dertleri milleti sokağa dökebilir miyiz? Türkiye'deki insanları birbiriyle kırdırabilir miyiz? Dertleri bu." ifadesini kullandı.