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CHP, HDP ve TİP’den Taksim'de sosyal mesafesiz 1 Mayıs yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba, kısa süreli gerginliğin ardından izin verildi. Çelengi anıta bırakan grubun sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydığı görüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen HDP Milletvekili Ahmet Şık, Erkan Baş, CHP Milletvekili Ali Şeker ve çok sayıda partilinin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu grup, Beyoğlu Divan Kavşağı’nda toplandı. Grup ile polis ekipleri arasında burada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Daha sonra grubun Taksim Meydanı’na yürümesine izin verildi. Öte yandan grup üyelerinin sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Grup, DİSK’e ait çelengi Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı.

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