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CHP heyeti Gümüşhane'deki madenleri inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve bir grup milletvekili, kentte hizmet veren maden sahalarında incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir grup milletvekiliyle Gümüşhane'deki maden sahalarında inceleme yaptı.

Karaca, İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan ve Emine Gülizar Emecan, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ile kentteki maden sahalarında incelemede bulundu.

Karaca ve beraberindekiler, ilk olarak merkeze bağlı Karamustafa köyünde, Yıldız Bakır Maden Sanayi AŞ tarafından işletilen kurşun-çinko-altın madeni zenginleştirme tesisine geldi.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özcan'dan, 17 Temmuz'da, tesisin atık sahasındaki borulardan birinin patlamasının ardından atık suyun, baraj kenarında temiz yüzey suları ve yağmur sularının taşınması için yapılmış kuşaklama kanalı vasıtasıyla dereye karışmasına ilişkin bilgi alan Karaca ve beraberindekiler, daha sonra Karamustafa ve Boyluca köyü sakinleriyle köy kahvesinde bir araya geldi.

Köylülerin şikayetlerini dinleyen Karaca, burada yaptığı açıklamada, köylülerin şikayeti üzerine olan biteni yerinde incelemek için oluşturdukları heyetle yöreye geldiklerini belirterek, kentte yapacakları incelemelerin ardından konuyu raporlaştıracaklarını bildirdi.

Karaca, vatandaşların işiyle aşıyla ekmeğiyle uğraşmak için kente gelmediklerini, sadece 'İnsanlara yaşanabilir bir Gümüşhane bırakmak için ne yapmalıyız?' sorusuna cevap aradıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Burada bir inceleme yapmak ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Yerinde yaptığımız ilk incelemenin ardından bazı sorularımıza da sizlerin aracılığıyla cevap bulmaya çalışacağız. Neleri merak ediyoruz? 17 Temmuz'da gerçekleşen patlama sonucunda oluşan zarar ve patlamanın nedenleri konusunda hukuki bir süreç başlatılmış mıdır? Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla alakalı bir soruşturma başlatmış mıdır? Eğer başlatmış ise aradan geçen bir aylık süreçte gelinen durum ve soruşturma sonucu nedir? Bu sorumuza cevap bulmaya çalışacağız.

Buradaki maden işletmelerinin Gümüşhane halkına yaklaşık 12 yıldan beri kattığı katma değer nedir? Gümüşhane maden kenti ise eğer bu kentteki maden işletmelerinin insan sağlığına, doğaya, havamıza, suyumuza verebileceği muhtemel zararları araştıran, düzenli denetleyen kurumların bu denetlemeyi sağlıklı bir şekilde yürütecek yetkili, liyakatli çalışanları var mıdır? Eğer var ise bu çalışmalarını, denetimlerini hangi periyotlarla yapmaktalar? Denetim sonrasında oluşan raporları kamuoyuyla paylaşmakta mıdır veya 17 Temmuz sonrası oluşan kaza gibi vatandaşlarımız raporlara, sonuçlara rahatlıkla ulaşabilmekte midirler? Ulaşamıyor iseler bunun önündeki engeller nelerdir?"

Karaca, resmi kurumlara, maden işletmeciliğinin halk sağlığı üzerinde bir sağlık sorunu yaratıp yaratmadığı, yaratabilmesi muhtemel sağlık sorunlarında işletmenin faaliyete başladığı günden itibaren bir artış olup olmadığı yönünde sağlık taraması yapılıp yapılmadığı sorusunu da yöneltti.

Karaca, şunları söyledi:

"Biz bu sorularımızın da cevabını burada bulmaya çalışacağız çünkü CHP sadece ve sadece vatandaşımızın sorunlarına duyarlılık yaratarak her konuda, sağlık konusunda, tarım konusunda, halkımızın bizi yanında görmek istediği her konuda vatandaşımızı dinlemek, vatandaşımızın sorunlarına ses vermek ve bunların çözüm yollarını ortaya koyabilmek adına sizlerle yan yana olmaya devam edecektir."

Karamustafa Köyü Muhtarı Tuncer Çelik de duyarlılıkları için CHP heyetine teşekkür ederek, madende denetimlerin düzgün yapılmadığını, maden yetkililerinin önlem alma noktasında sorumsuz davrandığını iddia etti.

Karaca ve beraberindekiler, daha sonra kentte faaliyet gösteren Koza Altın İşletmeleri AŞ'ye ait Demirkaynak köyündeki Mastra Altın Madeni'ni de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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gümüşhane maden sahaları

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