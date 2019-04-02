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CHP heyeti İstanbul İl Seçim Kurulu'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:26 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan oluşan heyet, istanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi.  CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan oluşan heyet, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'nu geldi.

CHP heyeti İstanbul İl Seçim Kurulu'nda

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan oluşan heyet, istanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan oluşan heyet, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'nu geldi. CHP'li heyet, içeride yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra adliyeden ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

CHP heyeti İstanbul İl Seçim Kurulu'nda

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