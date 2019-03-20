CHP heyeti, Yeni Zelanda'da

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve beraberindeki heyet, Yeni Zelanda'da geçen cuma iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch kentine gitti. Heyet, ölenlerin anısına çiçek bıraktı, yaralıları ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile birlikte Yeni Zelanda'da geçen cuma iki camiye yönelik terör saldırısının gerçekleştirildiği Christchurch kentini ziyaret etti. CHP heyeti, Christchurch'te ilk olarak; katliamın yaşandığı Al Noor Camii ile Linwood Camii'ni ziyaret etti ve hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı. Heyet daha sonra, terör saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Türk vatandaşı Mustafa Boztaş ile ailesini ziyaret etti. Heyet ayrıca, yoğun bakımda tedavisi süren Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan ve eşi Hamime Tuyan ile hastanedeki yaralı Afgan vatandaşlarına da ziyarette bulundu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Koordinatörü Büyükelçi Caroline Bilkey'den ayrıntılı brifing alan CHP heyeti, Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu'nu ve açtıkları taziye evini de ziyaret ederek taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.

'DİLERİZ BİR DAHA YAŞANMAZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yapılan terör saldırısını kınadıklarını belirterek, "Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olmasından derin üzüntü duyuyoruz. CHP heyeti olarak tüm Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyoruz. Hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Hastanede değişik ülkelerden çok sayıda yaralının tedavisi sürüyor. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz" dedi.

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