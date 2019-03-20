CHP Heyeti Yeni Zelanda'da

CHP Heyeti, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırıda hayatını kaybeden 50 kişi için taziyede bulundu ve yaralı Türk vatandaşlarını ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’den oluşan CHP Heyeti, Christchurch’te ilk önce saldırıların yaşandığı Al Noor Camii ile Linwood Camii’ni ziyaret etti ve kurbanlar anısına çiçek bıraktı.
Çeliköz, buradaki açıklamasında, “Christchurch’te Al Noor ve Linwood Camii’ne yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dileriz dünya bu saldırıdan gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz” dedi.
CHP Heyeti, sonrasında terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ı ve ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Grup Başkanvekili Engin Altay, Boztaş’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Heyet, yoğun bakımda tedavi altındaki Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan’ın eşi Hamime Tuyan ile hastanedeki yaralı Afgan vatandaşlarını da ziyaret etti.
Bu ziyarete Avustralya ve Yeni Zelanda Müftülük heyetleri de eşlik etti.
Bu arada heyet, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Koordinatörü Büyükelçi Caroline Bilkey’den ayrıntılı brifing de aldı. CHP Heyeti, Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu’nu ve açtıkları taziye evini ziyaret ederek taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.
"Dileriz dünya bu saldıradan ders çıkarır"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, hastane ziyaretinde yaptığı konuşmada ise, “Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olmasından derin üzüntü duyuyoruz. CHP Heyeti olarak tüm Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyoruz. Hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Hastanede değişik ülkelerden çok sayıda yaralının tedavisi sürüyor. Vatandaşlarımızın da Afgan ve Bangladeşli kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz. Uluslar arasında bir fark yok. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz” diye konuştu.
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