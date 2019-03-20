CHP Heyeti Yeni Zelanda'da

CHP Heyeti, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırıda hayatını kaybeden 50 kişi için taziyede bulundu ve yaralı Türk vatandaşlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’den oluşan CHP Heyeti, Christchurch’te ilk önce saldırıların yaşandığı Al Noor Camii ile Linwood Camii’ni ziyaret etti ve kurbanlar anısına çiçek bıraktı.

Çeliköz, buradaki açıklamasında, “Christchurch’te Al Noor ve Linwood Camii’ne yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dileriz dünya bu saldırıdan gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz” dedi.

CHP Heyeti, sonrasında terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ı ve ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Grup Başkanvekili Engin Altay, Boztaş’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Heyet, yoğun bakımda tedavi altındaki Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan’ın eşi Hamime Tuyan ile hastanedeki yaralı Afgan vatandaşlarını da ziyaret etti.

Bu ziyarete Avustralya ve Yeni Zelanda Müftülük heyetleri de eşlik etti.