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CHP heyetinden Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da aralarında bulundu heyet, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

Ferit DEMİR/OVACIK,(Tunceli),(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da aralarında bulundu heyet, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

CHP Genel Merkezi'nce görevlendirilen Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile milletvekilleri Polat Şaroğlu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Tahsin Tarhan, Murat Emir, Burhanettin Bulut ve Yüksel Mansur Kılınç'ın yer aldığı heyet, Ovacık ilçesine bağlı Çakmaklı köyüne giderek, çocukları Ayaz ve Nupelda'yı, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaybeden acılı anne Cevriye ve baba Ekber Güloğlu'ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.

'OLAYIN ARAŞTIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULMASINI TEKLİF EDECEĞİZ'

Ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Özgür Özel, Ayaz ile Nupelda kardeşlerin hayatını kaybettiği olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını belirtti. CHP olarak terörü lanetlediklerini anlatan Özel, "Bu olay bizleri ve bütün Türkiye'yi yasa boğmuştur. CHP olarak terörü lanetliyoruz. Bu olayın faillerinin derhal ortaya çıkarılarak gerekli olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz. CHP, bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaktır. Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin yaşam haklarını ellerinden alan bombayı oraya koyanları lanetliyoruz. Terör masum insanlarımızı, çocuklarımızı acımasızca aramızdan alıyor. Ankara'ya döndüğümüzde buraya gelen milletvekili heyetinin hazırlayacağı raporu genel başkanımıza sunacağız. TBMM'de bu olayın araştırılması için komisyon kurulmasını teklif edeceğiz" dedi.

'PATLAYICILARA KARŞI İLKOKULLARDA EĞİTİM VERİLSİN'

Özel, Milli Eğitim Bakanı ile görüşüp, ilkokulda okuyan çocukların patlayıcılara karşı eğitilmesi için ders olarak okutulmasını talep edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Her yıl bölgede arazide bulunan patlayıcılara basan ya da oynarken patlayan bombalardan dolayı birçok küçük yaştaki çocuk hayatını kaybediyor. Artık çocuklar ölmesin diye özgürce yaşasınlar diye CHP olarak bir öneri hazırladık. Milli Eğitim Bakanı ile görüşüp, ilkokullarda acil olarak bir ders konulmasını talep edeceğiz. İlkokul çocuklarının patlayıcılara karşı ve arazide bulunabilecek her türlü patlayıcıya karşı eğitilmesi, bilgilendirilmesi için bu konuda bir ders okutulmalı. Ayrıca TBMM'ye ilkokullarda çocukların patlayıcılara karşı eğitilmesi için zorunlu ders okutulması amacıyla kanun teklifi vereceğiz."

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