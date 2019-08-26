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CHP heyetinden HDP'li Ahmet Türk'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 19:38 | Son Güncelleme

Aralarında Muharrem İnce'nin de bulunduğu CHP heyeti, terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaret etti

MARDİN (AA) - Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu CHP heyeti, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

İnce ile CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Mardin İl Başkanı Ahmet Duyan ve eski milletvekili Hasan Ören'den oluşan heyet, HDP İl Başkanlığı önünde Ahmet Türk ve HDP'li Mardin milletvekilleri tarafından karşılandı.

Daha sonra HDP İl Başkanlığı'na geçen heyet, burada bir süre Ahmet Türk ile görüştü. CHP’li İnce, siyaseti hep ilkeli yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Dayanışma ve destek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerine dikkati çeken İnce, şöyle konuştu:

"Bu ülkede demokrasi, özgürlük, eşitlik isteyenler, hepimiz bütün güçleri geçmişteki hataları bir kenara bırakıp var gücümüzle geleceği inşa etmek için uğraşmalıyız. Desteğimiz sizinledir. Desteğimiz demokrasiyledir. Desteğimiz sandıkladır. Sandık demokrasinin namusudur. Sandıktan çıkanı kabul edeceğiz hepimiz, kim çıkarsa. Erdoğan çıktı sandıktan, ben aradım, kendisini kutladım, tebrik ettim. Ben çıktığımda da o beni tebrik etmeli. Sayın Ahmet Türk çıkmışsa da onu hazmedeceksin. Onun için gönlümüz, yüreğimiz sizinle birliktedir. Türkiye bunları aşacaktır, aşmalıdır. Türkiye sandığa güvenin olmadığı bir ülke olursa burada huzur, barış, üretim, zenginlik olmaz. Gelecek hayalleri kuramayız. Bizim amacımız çocuklara güzel hayaller kurdurmak için buradayız. Sizlerle dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek için buradayız, desteklerimizi belirtmek için buradayız"

HDP’li Ahmet Türk ise "Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, değerli yoldaşımız, dostumuz Muharrem İnce ve arkadaşlarını burada görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

Bu ülkede tek istediklerinin "adalet, eşitlik, demokratik bir Türkiye" olduğunu belirten Türk, "Demokratik bir gelecek için ortak değerler etrafında buluşmak ve bu mücadeleyi büyütmek lazım." ifadesini kullandı.

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