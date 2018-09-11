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CHP heyetinden MÜSİAD'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Memleket meseleleriyle ilgili önemli bir görüşme oldu. MÜSİAD'ın görüşlerini dinledik" - MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı: - "Ülke sorunlarını konuştuğumuz, tartıştığımız yapıcı bir ziyaret oldu. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Yunus Emre ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den oluşan CHP heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

CHP heyeti MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı tarafından kabul edildi.

Asmalı, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Ülke sorunlarını konuştuğumuz, tartıştığımız yapıcı bir ziyaret oldu. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birbirimizi anlamaya, konuşmaya çok ihtiyacımız var." dedi.

Aykut Erdoğdu ise "Memleket meseleleriyle ilgili önemli bir görüşme oldu. MÜSİAD'ın görüşlerini dinledik. Çok önemli katkılar sağladılar. Bunların hepsini not aldık. Notlarımızı parti yönetimimize ileteceğiz." diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ekonomi MÜSİAD ziyaret

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