CHP heyetinden MÜSİAD'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Yunus Emre ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den oluşan CHP heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret etti.
CHP heyeti MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı tarafından kabul edildi.
Asmalı, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Ülke sorunlarını konuştuğumuz, tartıştığımız yapıcı bir ziyaret oldu. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birbirimizi anlamaya, konuşmaya çok ihtiyacımız var." dedi.
Aykut Erdoğdu ise "Memleket meseleleriyle ilgili önemli bir görüşme oldu. MÜSİAD'ın görüşlerini dinledik. Çok önemli katkılar sağladılar. Bunların hepsini not aldık. Notlarımızı parti yönetimimize ileteceğiz." diye konuştu.
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