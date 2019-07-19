HABER

CHP heyetinden terör kurbanı kardeşlerin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 22:10 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığındaki heyet, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesine ziyarette bulundu - Özgür Özel: - "Ayaz ve Nupelda'nın hayatlarını kaybettiği bu olayın meclis tarafından da araştırılması gerekiyor. Bu konuda araştırma önergesi vereceğiz"

TUNCELİ (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmesinin, meclis tarafından da araştırılması gerektiğini belirterek, bu konuda araştırma önergesi vereceklerini açıkladı.

Özgür Özel, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve bazı milletvekilleriyle, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini ileten Özel, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaret ile ailenin acısına ortak olmaya çalıştıklarını belirtti.

Yaşanan olayın vicdanen rahatsız edici olduğunu dile getiren Özel, "Annesinin, babasının, anneannesinin o durumunu görünce insan gerçekten bu teröre, bu topraklarda annelere, ninelere, babalara gözyaşı döktürenlere bir kez daha lanet okuyor. Gerçekten son derece üzüntü verici ve hüzünlü anlar yaşadık." diye konuştu.

Evlatlarını kaybetmiş bir aileye taziye ziyaretinde bulunmanın, kendileri için çok zor olduğunu vurgulayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Kelimelerin boğazımıza dizildiği, kifayetsiz kaldığı bir günü yaşadık. Bu acının yanında böyle benzer acıların yaşanmaması için yapılması gerekenleri de konuştuk. Hiç değilse Doğu'da, Güneydoğu'da böyle riskli bölgelerde ilkokullarda bu evlatlarımıza patlayıcı maddeler, patlamamış mayınlar ve el bombaları ya da hazırlanarak tuzaklanmış patlayıcılarla ilgili bilgilerin verilmesi, tanımadıkları cisimlere dokunmaması, derhal aileye ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi gibi bir bilinçlenme eğitimini aile bizden talep etti."

- "Araştırma önergesi vereceğiz"

Milletvekili arkadaşlarıyla olayla ilgili kanun teklifi hazırlayacaklarını bildiren Özel, şunları kaydetti:

"Bunu meclis gündemine getireceğiz. Ayaz ve Nupelda'nın hayatlarını kaybettiği bu olayın meclis ve tüm partiler tarafından da araştırılması gerekiyor. Bu konuda araştırma önergesi vereceğiz. Soru önergelerimiz, konuyu meclis ve ülke gündeminde tutacak. Tekrarını engellemeye yönelik çabalarımız olacak. Tunceli'nin, Ovacık'ın, ailenin ve tüm hemşehrilerin başı sağ olsun. Bundan sonra hiçbir annenin gözyaşı dökmemesini ve böyle acıları hiçbir ailenin yaşamamasını temenni ediyoruz."

Ziyarete, CHP'li milletvekilleri Polat Şaroğlu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Mansur, Burhanettin Bulut, Murat Emir ve Tahsin Tarhan ile CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da katıldı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldıİstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştüFacia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel Ovacık Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Dehşet anları kamerada! Ev böyle yıkıldı

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.