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CHP heyetinden YTSO'ya ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan: - "Ülkemiz ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor. Bizler de bunu özellikle sanayi kentlerinde, ticaret odalarına, sivil toplum örgütlerine anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geldiği son süreci anlatmaya çalışıyoruz"

CHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan başkanlığındaki heyet, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

Tarhan, ziyarette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekonomi heyetinin hazırladığı raporu YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan'a sundu.

Türkiye'nin ekonomik durumuna işaret eden Tarhan, "Ülkemiz ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor. Bizler de bunu özellikle sanayi kentlerinde, ticaret odalarına, sivil toplum örgütlerine anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geldiği son süreci anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemiz bu süreçten nasıl çıkar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu anlatılanları sizlerin de değerlendirerek bugünkü mevcut hükümeti uyarmanız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "İşverenler olarak moralimizi bozmamamız lazım"

Milletvekillerinin Yalova esnafının durumunu sorması üzerine YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, "Tabii ki sıkıntı var güllük gülistanlık değiliz. Üye arkadaşlarımıza da zaman zaman söylüyorum. Bizler işverenler olarak moralimizi bozmamamız lazım. 'Biz kepenk kapatacağız, vah yandım' dersek çalışanlarımız ne yapsın?" ifadelerini kullandı.

Becan, tam tersine motive olup daha çok çalışıp, masrafları kısmak gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şimdi kamu araçlarından başlanmış. Geç kalınmış ama bir yerden başlanmış. Onun için hepimiz giderlerimiz giderimizi kısacağız. Daha fazla çalışacağız ama zorunda kalmazsak işçi çıkarmak, eleman çıkarmak en son çare olmalı. Bu başımıza geldi. Katlanmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Yoksa kepenk kapat, adam çıkart, moral ve motivasyonumuzu bozarsak hep beraber bu gemide batarız. Tersini yapmak lazım."

Tahsin Becan, oda olarak üyelerine 100 ila 200'er bin lira arasında kredi sağlanacağını belirtti.

Heyette, Tahsin Tarhan'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve CHP Parti Meclis Üyesi Turan Hançerli yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Heyeti Yalova

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