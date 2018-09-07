CHP heyetinden YTSO'ya ziyaret

CHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan başkanlığındaki heyet, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

Tarhan, ziyarette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekonomi heyetinin hazırladığı raporu YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan'a sundu.

Türkiye'nin ekonomik durumuna işaret eden Tarhan, "Ülkemiz ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor. Bizler de bunu özellikle sanayi kentlerinde, ticaret odalarına, sivil toplum örgütlerine anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geldiği son süreci anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemiz bu süreçten nasıl çıkar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu anlatılanları sizlerin de değerlendirerek bugünkü mevcut hükümeti uyarmanız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "İşverenler olarak moralimizi bozmamamız lazım"

Milletvekillerinin Yalova esnafının durumunu sorması üzerine YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, "Tabii ki sıkıntı var güllük gülistanlık değiliz. Üye arkadaşlarımıza da zaman zaman söylüyorum. Bizler işverenler olarak moralimizi bozmamamız lazım. 'Biz kepenk kapatacağız, vah yandım' dersek çalışanlarımız ne yapsın?" ifadelerini kullandı.