HABER

CHP heyetinin Yeni Zelanda ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

CHP TBMM Grubundan yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Grup Başkanvekili Engin Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den oluşan CHP heyetinin, terör saldırısı nedeniyle Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre CHP heyeti, Christchurch'te ilk olarak insanlık dışı terör katliamının yaşandığı Al Noor Camisi ile Linwood Camisi’ni ziyaret etti ve kurbanlar anısına çiçek bıraktı.

Daha sonra saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş ve ailesine tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulunan heyettekilerden Grup Başkanvekili Altay, Boztaş'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete Avustralya ve Yeni Zelanda Müftülük Heyetleri de eşlik etti.

CHP'li heyet ayrıca yoğun bakımda tedavisi süren Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın eşi Hamime Hanım ile hastanedeki yaralı Afgan vatandaşlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, hastanede yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olmasından derin üzüntü duyuyoruz. CHP Heyeti olarak tüm Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyoruz. Hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Hastanede değişik ülkelerden çok sayıda yaralının tedavisi sürüyor. Vatandaşlarımızın da Afgan ve Bangladeşli kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz. Uluslar arasında bir fark yok. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz."

Hastane ziyaretine eşlik eden Yeni Zelanda Müftülük heyeti temsilcileri de ziyaretleri için CHP heyetine teşekkürlerini iletti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Koordinatörü Büyükelçi Caroline Bilkey’den de ayrıntılı brifing alan heyet, Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonunu ve açtıkları taziye evini ziyaret ederek taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Haydar Baş: 81 ilde aday çıkaran tek partiyizHaydar Baş: 81 ilde aday çıkaran tek partiyiz
"İİT'nin resmi dilleri arasına Türkçenin de girmesi için çalışacağız""İİT'nin resmi dilleri arasına Türkçenin de girmesi için çalışacağız"
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Christchurch Grup Başkanvekili Engin Altay Konya Milletvekili Abdüllatif Şener Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.