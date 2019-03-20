CHP heyetinin Yeni Zelanda ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

CHP TBMM Grubundan yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Grup Başkanvekili Engin Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den oluşan CHP heyetinin, terör saldırısı nedeniyle Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre CHP heyeti, Christchurch'te ilk olarak insanlık dışı terör katliamının yaşandığı Al Noor Camisi ile Linwood Camisi’ni ziyaret etti ve kurbanlar anısına çiçek bıraktı.

Daha sonra saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş ve ailesine tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulunan heyettekilerden Grup Başkanvekili Altay, Boztaş'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete Avustralya ve Yeni Zelanda Müftülük Heyetleri de eşlik etti.