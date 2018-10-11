CHP İBB Meclis Üyesi Küçükerden: Üsküdar Kirazlıtepe'de cami yıkmakla kalmadılar...

Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi İnşaat Mühendisi Nezih Küçükerden, beraberinde CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile yerinde inceleme yaparak fotoğrafladığı ve hazırladığı yazılı soru önergesini meclis toplantısında sözlü okudu. Hafriyat yönetmenliğini İBB meclisinde okuyarak tek tek sıralayan CHP’li Küçükerden, "Bu bir zulümdür. Bu zulüm, molozlarla birlikte yaşama zulmü olarak tarihte yerini alacaktır" diye belirtti. Küçükerden, "Üsküdar Kirazlıtepe bölgesi adeta atom bombası ile harabeye dönen Hiroşima’yı andırıyor! Çünkü bir yıl önce yıkılan 320 yapıya ait moloz Üsküdar Belediyesince daha kaldırılmadı!" diye ifade etti. "KONUNUN SORUMLUSU KİMDİR" Küçükerden şunları söyledi: “Kirazlıtepe şuan konumu bir savaş alanı gibidir. Yaklaşık bir yıl içinde yıkılan 320 yapıya ait moloz Üsküdar Belediyesince kaldırılmamıştır. Kirazlıtepelilerin sağlığı hiçe sayılarak, anlaşma sağlanmayan konut sakinleri, Üsküdar Belediyesince hiçbir geçerli neden olmadan cezalandırılmış ve cezalandırılmaya devam edilmektedir. Bu bir zulümdür. Bu zulüm, molozlarla birlikte yaşama zulmü olarak tarihte yerini alacaktır. 5393 sayılı yasanın 73.maddesinin 5.fıkrasının ilk cümlesi aynen şöyle demektedir: Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkım ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Anlaşmayanların ilgili belediyesi tarafından cezalandırılması ise bir hükme bağlanmamıştır. Çağdışı yöntemlerle Kirazlıtepe halkının sağlığı hiçe sayılarak, tehlikeli atık kapsamında da belirlenen molozların kaldırılmaması neticesinde doğacak tüm sorunların sorumluluğu, denetim yetkisini elinde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesinindir. Şimdi bu nedenlerden dolayı soruyorum; Bu molozların neden yıkımı takip eden günlerde kaldırılmamıştır? İBB’nin ilgili çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı konunun muhatapları hakkında ne gibi işlemler yapmıştır? Yıkımların olduğu bölgede özellikle tehlikeli atık olarak nitelenen asbest, boya, florasan ve benzeri atıklar için bir çalışma yapılmış mıdır? Konunun sorumlusu kimdir? İBB binlerce insanın sağlığını korumak adına nasıl tedbirler alacaktır? Özellikle yıkımı yapılan yapıların açığa çıkan kanalizasyon sistemlerinin çevreye verdiği olumsuzların giderilmesi için bu güne dek İSKİ tarafından bir çalışma yapılmış mıdır?”

İBB Meclisi 2018 yılı Ekim ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Nezih Küçükerden, Ercan Erdem ve Ercan Ulaş Kaya’nın imzaları ile oy birliği ile başkanlık makamına havale edilen önerge şu şekilde: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA "İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kirazlıtepe mahallesinde Üsküdar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm adı altında yürütülen çalışmalar nedeni ile anlaşma sağlanan yaklaşık 320 yapı son bir yıl içinde yıkılmıştır. 5909 sayılı Çevre Kanunun 1.maddesi bu kanunun amacını, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır, diye açıklamaktadır. Ayrıca 2872 sayılı çevre kanunun 15.maddesinde çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur, hükmünde yer almaktadır. 2872 sayılı çevre kanunun hükümlerine uyup uyulmadığı, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atık Kontrolü Yönetmeliği’nin 45.maddesinde belirtilen denetleme yetkisi belediyemize verilmiştir.

Ayrıca resmi gazetede 18.03.2004 tarihinde yayımlanan, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmenliğinin ilgili 4.maddesinde açıklanan talimatlarda Tehlikeli İnşaat ve Yıkıntılar olarak açıklanan asbest, boya, florasan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıkların tartışmasız insan ve çevre sağlığına olumsuz ve kalıcı zararların olduğu da açıktır. Sayın başkan, değerli arkadaşlarım, Kirazlıtepe şuan konumu bir savaş alanı gibidir. Yaklaşık bir yıl içinde yıkılan 320 yapıya ait moloz Üsküdar Belediyesince kaldırılmamıştır. Kirazlıtepelilerin sağlığı hiçe sayılarak, anlaşma sağlanmayan konut sakinleri, Üsküdar Belediyesince hiçbir geçerli neden olmadan cezalandırılmış ve cezalandırılmaya devam edilmektedir. Bu bir zulümdür. Bu zulüm, molozlarla birlikte yaşama zulümü olarak tarihte yerini alacaktır. 5393 sayılı yasanın 73.maddesinin 5.fıkrasının ilk cümlesi aynen şöyle demektedir: Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkım ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Anlaşmayanların ilgili belediyesi tarafından cezalandırılması ise bir hükme bağlanmamıştır.