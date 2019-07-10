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CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ İL BAŞKANINI DA ZİYARET ETTİ CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye yaptığı ziyaretten sonra yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin İl Başkanlığına da gitti.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret (2)

İYİ PARTİ İL BAŞKANINI DA ZİYARET ETTİ
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye yaptığı ziyaretten sonra yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin İl Başkanlığına da gitti. Deniz Yücel, burada İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'la biraraya geldi. İYİ Parti teşkilatına seçim sürecindeki kendilerine olan katkılarından dolayı teşekkür eden Yücel, "İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerinde birlikte gösterdiğimiz dayanışma gerçekten amacına ulaştı. Ülkemizin yeniden demokratikleşmesi açısından çok önemliydi, seçim mihenk taşlarındandı. Bu katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İzmir'de bir tane de İYİ Partili belediye başkanımız var, bu bizi çok mutlu ediyor. 23 Haziran seçimlerinde siz ve teşkilatınız gidip İstanbul seçiminde çalıştınız ve büyük bir katkı koydunuz. İzmir'in daha güzel hizmet alması için gereken istişareleri sizinle yapmaya hazırız. Hükümetin destek vermesi gereken konularda beraber hareket edersek daha iyi yol alacağımıza inanıyorum" dedi.
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Ziyarette konuşan İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Türkiye'nin durumu ile ilgili tespitlerde bulunup, demokrasinin önemine dikkat çekti. İzmir'in sorunlarının çözümü için de siyasi parti il başkanlarının belli aralıklarla bir araya gelmesini öneren Hüsmen Kırkpınar, "Onay bekleyen bir Buca Metro hattımız var. Yerelde bizlerin genelde de merkezi otoritenin bu tip olaylarda daha özverili daha makul bir şekilde bir araya gelmesinden yanayım. Yerel yönetimlerde bir hizmet akışının sağlanması o partiye oy vermiş kitleye gelmeyecek ki, bütün İzmir'e gelecek. Hem AK Parti'nin hem de CHP ve İYİ Parti'nin il başkanları olarak en az 15 günde bir kez bir araya gelerek ilin temel problemleriyle ilgili merkezi hükümetten nasıl destek alabiliriz, bunları konuşmalıyız. Milletin beklediği trafiğin çözümü gibi temel problemler var. Hizmeti partizan bir tutumla engellemek İzmirliye yakışmaz" diye konuştu.

İZMİR, (DHA)

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CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret (2)CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret (2)CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret (2)

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