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CHP İl Başkanı Gülmez: ”Cinsel istismar suçu ile CHP’nin alakası yoktur”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 19:58 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir’de yaşanan cinsel istismar suçuyla tutuklanan şahsın CHP üyesi olmadığını açıkladı.CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir’de 82 yaşındaki E.G.’nin küçük yaştaki kız çocuğunu taciz etmesi sonrasında tutuklandığını ve şüphelinin CHP’ye herhangi bir üyeliğinin bulunmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir’de yaşanan cinsel istismar suçuyla tutuklanan şahsın CHP üyesi olmadığını açıkladı.

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir’de 82 yaşındaki E.G.’nin küçük yaştaki kız çocuğunu taciz etmesi sonrasında tutuklandığını ve şüphelinin CHP’ye herhangi bir üyeliğinin bulunmadığını söyledi. Gülmez, ”Nevşehir’de yaşanan cinsel istismar suçunu görüyoruz ki belli gruplar partimize yıkma çabasındalar. Özellikle sosyal medya hesaplarında yaşanılan cinsel istismar suçunu partimiz ile bağlantılı yapıyorlar. Ancak cinsel istismar suçundan tutuklanan E.G.’nin partimiz ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Sadece E.G.’nin oğlu CHP Nevşehir İl Başkanlığımızın kayıtlı üyesidir. Sosyal medya hesaplarından partimizi hedef gösteren kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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