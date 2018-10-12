HABER

CHP İl Başkanı Yücel: Atatürk'ün vasiyetine ihanet etmeyin

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri ile ilgili açıklamalara tepki gösterdi.

CHP İl Başkanı Yücel: Atatürk'ün vasiyetine ihanet etmeyin

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri ile ilgili açıklamalara tepki gösterdi. Yücel, "Cumhuriyetimizin banisi Aziz Atatürk'ün vasiyetini korumak için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Elinizi İş Bankası hisselerinden çekin. Atatürk'ün vasiyetine ihanet etmeyin" ifadelerini kullandı.
CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteklediklerini belirttiği, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi konusunda açıklama yaptı. Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetnamesinde, "Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum: Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır... Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir" ibaresinin yer aldığını belirten Yücel açıklamasında şunlara yer verdi:
"Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tartışmaya mahal olmayacak açıklıkla şahsına ait İş Bankası hisselerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktığını vasiyet etmişti. Herhangi bir yasal düzenleme değil. Büyük kurtarıcımızın, ebedi önderimizin mirası. Peki bir gelir elde ediyor mu CHP bu mirastan? Elbette hayır. Hisselerin tüm geliri aynı vasiyet gereği Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakılıyor. Üstelik bu vasiyet anayasal bir hüküm bugün. Anayasamızın 134'üncü maddesi bakın ne diyor; 'Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.' Ne anlama geliyor bu? İş Bankası hisselerini CHP'ye bıraktığı, Ata'mızın vasiyetinin anayasal güvenceye alındığı anlamına geliyor."
Geçmişte de benzer girişimlerde bulunulduğunu, ancak yargıdan döndüğünü belirten Yücel, bu konuda kesinleşmiş mahkeme kararları olduğunu vurguladı. "Ülkede yaşanan krizi, zamları, enflasyonu ve AKP'nin kötü yönetimini gündemden düşürmek, gündemi değiştirmek için bu tartışmalar ortaya atılıyor" diyen Deniz Yücel, "İzmir'in Cumhuriyet sevdalıları olarak uyarıyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Aziz Atatürk'ün vasiyetini korumak için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Elinizi İş Bankası hisselerinden çekin. Atatürk'ün vasiyetine ihanet etmeyin" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğizErdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor

Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!

Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu

Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu

SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi

SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi

Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık

Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.