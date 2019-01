“Kırgınlıklar olabilir ama kimseye adaylık garantisi verilmedi”

Adayların belirlenmesi sürecinde genel merkezde yoğun mesafe harcadıklarını dile getiren CHP İl Başkanı Yücel, İzmir il başkanlığı olarak örgütün her kademesinin ayrı ayrı görüşlerini alarak genel merkeze ilettiklerini söyledi. Bu görüşmeler sonucunda İzmir adayı ile ilgili beklentilerin, hususların tarafsız ve objektif bir şekilde masaya yatırıldığını dile getiren Yücel, “Biz İzmir il örgütü olarak en başından beri sürecin içindeydik. Ama nihai kararı veren MYK ve PM. Buralarda da parti içi demokrasiyi işleterek yapılan oylamalarla son kararlar veriliyor. Bu süreçte belki de seçim sürecinde örgütün sesine en çok kulak veren il başkanlarında bir tanesiyim. Belli konularda görüş ve önerilerimiz dinlenmiştir. Belli konularda dinlenmiş olabilir. Ancak siyaset tercih meselesidir, siyaset duruş meselesidir, tavır meselesidir. Bizim tercihimizle tavrımız da duruşumuz da CHP’dir. Bu süreci bu mantıkla bu bakış açısıyla yürüttük. Herkesin elbette memnun olması mümkün değil. 300’e yakın aday vardı ve bunlardan sadece 29 aday olacaktı. Bu durumda kırgınlıklar olabilir ama kimseye aday adayı ol ya da olma denmedi, kimseye adaylık garantisi verilmedi. Aday adaylarımızda sorumluluk gereği başvurularını yaptılar. Eğer kırgınlık varsa da bunların kısa süreli olacağını düşünüyoruz. Tüm aday adaylarımız CHP’nin başarısını üstün tutarak ve onların çevresinde destek olacaklarına şüphemiz yok” dedi.

İl başkanı olarak her zaman eleştiriye açık olduğu ve sürecin adil bir şekilde yürüdüğünü dile getiren CHP İl Başkanı Yücel, “CHP içinde eğer görev alıyorsak, ‘kendi istediğimiz isimler olmadı’ diye bir tepki göstermemiz bence doğru değil. Çünkü kişiler üzerinden siyaset yapılması doğru değil. Biz siyaseti ilke ve ideoloji üzerinden yapıyoruz. Bugün görev birilerine verilir, yarın başka birilerine verilir. Bu bayrak yarışında kentimizin ülkemizin geleceği her şeyin üzerindedir. CHP’de adamcılık, biat kültürü yok demokrasi var. O yüzden bir kırgınlık, küskünlük varsa bile bunu demokrasi kültürü içinde aday adaylarımızın absorbe etmesi gerekiyor. Çünkü demokraside bizim istediğimiz olmadı diye demokrasi kültürü ile bağdaşmaz. Umarım verdiğimiz sözlere uygun olarak partimizin başarısına sekte buradaki hiçbir kayıp vermeden yola devam ederiz” ifadelerini kulandı.