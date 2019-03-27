HABER

CHP İl Başkanı Yücel: “Yüzde 60’ın üzerinde rekor oy alacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İYİ Parti adaylarıyla 30 ilçede başarılı olacağız.

CHP İl Başkanı Yücel: “Yüzde 60’ın üzerinde rekor oy alacağız”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İYİ Parti adaylarıyla 30 ilçede başarılı olacağız. Yüzde 60’ın üzerinde rekor oy oranıyla başarılı olacağız" dedi.
CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçimlere sayılı günler kala partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyerek, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti yöneticilerinin İzmir’de bir algı oluşturmaya çalıştığını öne süren Yücel, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin "30 ilçenin yarısının yakınından bile geçemeyecekleri yönündeki sözlerini eleştirdi. Yücel, "Somut veriler Nihat Zeybekci’yi doğrulamamaktadır. 28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İYİ Parti adaylarıyla 30 ilçede başarılı olacağız. Yüzde 60’ın üzerinde rekor oy oranıyla başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin seçimi kazandıkları takdirde 31 Mart akşamı Zeybekci’nin zeybek oynayacağının hatırlatması üzerine Deniz Yücel, "İzmirliyiz, İzmir’de yaşıyoruz, Egeliyiz. Her zaman zeybek oynarız. 31 Mart gecesi de arkadaşlar davet ederse biz de zeybek oynarız. Sayın Zeybekci’yi de çağırırız. 31 Mart’ta yeni bir sayfa açılacak" dedi.

İzmirlilere ‘Sandıklara sahip çıkın’ çağrısı
İzmirlilerden mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Deniz Yücel, “İzmirlilere seslenmek istiyorum. Öncelikli görevimiz ilk olarak 31 Mart’ta sandıklara gidip oyumuzu kullanmak olacak. Sonra da en önemli işimiz sandıklara sahip çıkmaktır. Biz parti olarak her türlü önlemi alıyor, her sandığın başına temsilcimizi ve müşahitlerimizi yerleştiriyoruz ama sandıkları korumak için tüm vatandaşlarımızı da sandık başlarına çağırıyorum” diye konuştu.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Binali Yıldırım: Kürtlerin oylarını pazara çıkarmak ahlaklı değilBinali Yıldırım: Kürtlerin oylarını pazara çıkarmak ahlaklı değil
SP Meclis Üyesi Adayı ve BBP Başkan Adayı, Azmi Ekinci lehine çekildiSP Meclis Üyesi Adayı ve BBP Başkan Adayı, Azmi Ekinci lehine çekildi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.