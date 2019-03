CHP İl Başkanı Yücel: Yüzde 60'ın üzerinde rekor oy alacağız

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti listelerinde terör örgütleriyle bağlantılı adayların bulunduğu iddialarına tepki göstererek, "28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İyi Parti adaylarıyla 30 ilçede de başarılı olacağız. Yüzde 60'ın üzerinde rekor oy oranıyla başarılı olacağız" dedi. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yaklaşan yerel seçimler öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, değerlendirmelerde bulundu. İzmir özelinde CHP olarak seçimin demokratik olması için tedbirler aldıklarını, 1 Nisan'da siyasette yeni bir sayfa açılacağını söyledi. AK Parti yöneticilerinin seçimde İzmir'de başarılı olamayacaklarını gördüklerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin de kampanyaya başladığı zamanki söylemlerini bıraktığını öne süren Deniz Yücel, "Seçim kampanyalarının başına döndüğümüz zaman bütün İzmir şaşırmıştı. O zaman Nihat Zeybekci'den gayet ılımlı sıcak açıklamalar yapan, neredeyse İzmirli olmak isteyen tavır gördük. 17 yıldır İzmir'de başarıya ulaşmayan siyaset anlayışını itiraf etti. Ancak zaman geçtikçe kendisi de İzmirli anlayışını bıraktı. 'U' dönüşü yaptı. İzmir'de kendileri için seçimlerin hüsran olacağını anlayan AKP yöneticileri en büyüklerinden, liderlerinden öğrendikleri AKP taktiklerini devreye soktular. Kimse inanmasa da iftira at, yalan söyle, karala. İnsanların dini ve milli duygularını sömürebildiğin kadar sömür" dedi. AK Parti yöneticilerini eleştiren Deniz Yücel, şöyle konuştu: "Partimizi ve Büyükşehir belediye başkan adayımız Tunç Soyer'i ilk olarak babasının üzerinden suçlayıp algı yarattılar. Tüm Türkiye'yi dahil etmeye çalıştıkları bu kampanya önce Türkiye'de sonra İzmir'de başarılı olmadı. AKP'nin İzmir'de oylarının iyice azaldığını görüp bu kez de terör tartışmasını başlattılar. Bu kumpası başlattılar. Hepsi ağız birliği etmişcesine CHP'ye iftira atmak için, geçmişte sarmaş dolaş oldukları terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalıştılar. İzmirlilerin aklıyla dalga geçen siyaset anlayışlarını öyle komikçe yaptılar ki her konuşan AKP yöneticisinin ağzından başka rakamlar, isimler, beyanlar, iftiralar duyduk. Kendi yalanları kendi üzerlerine yapışmış durumda. İlk olarak Nihat Zeybekci, CHP listelerinden 103 kişinin terör listelerinde olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 kişinin, AKP'nin hukukçu genel başkan yardımcısı 27 kişinin terör bağlantılarını ifade etti. Bu arkadaşlar ne yaparlarsa yapsınlar CHP ve CHP adaylarını terör örgütüyle yan yana getiremezler. Devletin bakanı, iktidar partisinin milletvekilleri işi gücü bırakmış, kara propaganda yapmaya çalışıyor. Tertemiz insanları karalıyorlar." İzmirlilerden mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Deniz Yücel, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci'nin 30 ilçenin yarısından fazlasında başarılı olacakları yönündeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine ise "Somut veriler Nihat Zeybekci'yi doğrulamamaktadır. 28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İYİ Parti adaylarıyla, 30 ilçede de başarılı olacağız. Yüzde 60'ın üzerinde rekor oy oranıyla başarılı olacağız" dedi. Basın mensuplarının Nihat Zeybekci'nin zeybek oynayacağı açıklamasını da hatırlatması üzerine Deniz Yücel, "İzmirliyiz, İzmir'de yaşıyoruz, Egeliyiz. Her zaman zeybek oynarız. 31 Mart gecesi de arkadaşlar davet ederse biz de zeybek oynarız. Sayın Zeybekci'yi de çağırırız. 31 Mart'ta yeni bir sayfa açılacak" dedi.