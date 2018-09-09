CHP İl Başkanları Toplantısı sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan İl Başkanları Toplantısı sona erdi.
Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Ağırlıklı olarak Türkiye'de 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin çalışmaların ele alındığı toplantıda, il başkanları teker teker söz alarak bölgelerindeki durum hakkında bilgi verdi.
Belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda izlenecek yönteme ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, il başkanlıklarının yapacakları çalışmaların aday belirlemede etkili olacağı vurgulandı.
Toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerin önemine işaret ederek, bu seçimin "Türkiye'ye tam demokrasinin gelmesi için fırsat" olarak görülmesini istediği belirtildi.
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