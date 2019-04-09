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CHP il başkanlarından İstanbul'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener: - "Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmıştır ve İstanbul'un başkanı olmuştur. Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanları olarak buradan, daha fazla demokrasinin tahribatına yol açmadan 'Kimsenin hakkını yemedik, kimseye de hakkımızı yedirmeyiz.' diyen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bugün verilmesini istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmıştır ve İstanbul'un başkanı olmuştur. Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanları olarak buradan, daha fazla demokrasinin tahribatına yol açmadan 'Kimsenin hakkını yemedik, kimseye de hakkımızı yedirmeyiz.' diyen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bugün verilmesini istiyoruz." dedi.

CHP'nin ilçe seçim kurullarında başlattığı "demokrasi nöbeti"ne destek vermek için İstanbul'a gelen 55 il başkanı, CHP İstanbul İl Canan Kaftancıoğlu ile CHP 2. Bölge Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Rıfkı Güvener, il başkanları adına yaptığı konuşmada, Kaftancıoğlu'nu ziyaret edip dayanışma duygularını göstermek istediklerini belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini bir kez daha duyurmak için İstanbul'da olduklarını dile getirdi.

İktidarın seçmen iradesini hiçe saymak istediğini savunan Güvener, şöyle devam etti:

"O kadar gözleri kararmış ki daha önce '1 oy fazlası bile kazanmaya yeter.' diyenler, şimdi 13-14 bin oy farkını etkisizleştirmek istiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, Sayın İmamoğlu seçimi kazanmıştır, hem sandıkta hem de İstanbullunun gönlünde kazanmıştır. Seçmen üzerine düşen görevi yapmış, iradesini sandığa atmıştır. İktidarın görevi sandık güvenliğini sağlamak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevi ise sandığa atılan iradenin sandıktan çıkmasını sağlamaktır. İktidar, bırakınız sandık güvenliğini sağlamayı tam tersine seçime gölge düşürecek davranışlar sergilemektedir. Buradan iktidara sesleniyoruz: Seçmen iradesine saygı gösterin. Sayın İmamoğlu'nun hakkını teslim edin. YSK da Anayasa'nın ve yasaların kendisine yüklediği görevi bir an önce yerine getirmelidir, İstanbullunun seçtiği başkana mazbatasını vermelidir."

Güvener, her seçimde itirazlar olabildiğine, seçim kurulları ve YSK'nın görevinin süreç içerisinde itirazları değerlendirmek ve bir an önce sonucu açıklamak olduğuna değinerek, "İktidar öyle istiyor diye seçmen iradesine ipotek konulamaz. 150 yılı aşkın süredir eksiklerine rağmen işlemekte olan demokrasi tarihimize kara bir leke düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Hiç kimse seçmenin sandığa attığı iradeyi sandıktan çıkarken boğabileceği hevesine kapılmasın." diye konuştu.

İl başkanlarının Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirten Güvener, "Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmıştır ve İstanbul'un başkanı olmuştur. Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanları olarak buradan, daha fazla demokrasinin tahribatına yol açmadan 'Kimsenin hakkını yemedik, kimseye de hakkımızı yedirmeyiz.' diyen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bugün verilmesini istiyoruz." dedi.

- Canan Kaftancıoğlu

Canan Kaftancıoğlu da 31 Mart akşamından itibaren İstanbul'da "demokrasi" ve "seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmişliğini defalarca tescil ettirme" mücadelesi verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"81 il başkanımız, burada verdiğimiz demokrasi mücadelesine, demokrasi nöbetine katkıda bulunmak amacıyla 'Biz de orada olmalıyız' dedi ve seçim sürecini tamamlayan il başkanlarımız bugün aramızda. İstanbul'da, İstanbul halkının mücadelesine verdikleri katkıdan ve Türkiye demokrasisine sunacakları katkıdan dolayı bugün buraya gelerek bizlerin gücüne güç katan il başkanlarına teşekkür ediyorum."

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2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

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