CHP İl başkanlığında 4,5 saat süren toplantı sonrası Kaftancıoğlu istifasını geri çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifasının ardından İstanbul il yönetiminde sabah saatlerine kadar süren bir toplantı gerçekleşti. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından Kaftancıoğlu, istifasını geri çekme kararını sosyal medyadan duyururdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden istifasını açıklayan CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara dönüşünde İstanbul İl Teşkilatında il yönetimi ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sonrasında Kaftancıoğlu, yine sosyal medya hesabı aracılığıyla istifa kararını geri çektiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mesajında, “Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için vicdani kararımla, il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum” ifadelerine yer verdi.

