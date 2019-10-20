HABER

CHP İl Başkanlığından teşekkür belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerindeki çalışmalarından dolayı mahalle temsilcilerine ve hukuk sorumlularına teşekkür belgesi verdi - Teşekkür belgesi verilmesinin ardından, CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerinde hem kampanya hem de seçim güvenliği çalışmalarındaki katkılarından dolayı CHP İstanbul mahalle temsilcilerine ve hukuk sorumlularına teşekkür belgesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonunda gerçekleştirilen "Teşekkür Buluşması" etkinliğinde, bu tür programların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Teşekkür etmenin önemine değinen İmamoğlu, "Birbirimize, yaptığımız güzel işlerde, o güzelliği hissettirecek tavır ve davranışlarda bulunmalıyız. Bu biraz eksilmişti bizim partimizde, bunu itiraf edelim, eksilmişti. Beylikdüzü'nde ilçe başkanımız 3-4 yıl önce 'Vefa ödülleri dağıtalım' diye öneride bulunmuştu. Orada bulunan arkadaşlarımızla bunu 4 yıldır yapıyoruz. Bunu yaptığımızda çok eski partililerimizden 'Biz böyle bir şeyi aslında ihmal etmişiz' diye itiraflarda bulundular bana." diye konuştu.

İlçe yöneticilerini, mahalle teşkilatları ve hukuk görevlilerini kürsüye davet eden İmamoğlu ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, teşekkür belgelerini takdim edip, partililerle fotoğraf çektirdi.

Teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından, CHP PM üyeleri, CHP grup başkanvekilleri, CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve önceki dönem parti yöneticilerinin katılımıyla CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi.

- "Terörden arınmış bir ülke olmak istiyoruz"

İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında ise Türkiye'nin uğraştığı sıkıntılardan bahsederek, "Güneyinde sorunlar var. Bu ülkede barışı, huzuru, birlikteliği, özgürlüğü hep birlikte yaşamak istiyoruz. Terörden arınmış bir ülke olmak istiyoruz. Terör gruplarıyla mücadelenin sona erdiği, terör gruplarının sonlandığı bir ülke istiyoruz. Güney'de huzur istiyoruz, beklentimiz bu. Bizim yurdumuz Anadolu ve ülkemiz Türkiye. Türk milleti olarak silahlı kuvvetlerimize sonuna kadar güveniyoruz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

PARTNERMüslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!
Gazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz narGazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz nar
Bilinçsiz avlananlara kızan avcı tüfeğini suya atıp avcılığı bıraktıBilinçsiz avlananlara kızan avcı tüfeğini suya atıp avcılığı bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.