HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç partisinden istifa etti

CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç partisinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 14:40 | Son Güncelleme

Isparta’da sosyal medya üzerinden Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği disiplin kurulu toplantısını beklemeden partisinden istifa etti.

CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç partisinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 25 Ekim’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin...” şeklinde skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kılınç hakkında ‘halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca CHP il yönetimi de İlayda Kılınç’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

İSTİFA ETTİ

Bu hafta toplanması beklenen disiplin kurulunun öncesinde farklı bir gelişme yaşandı. İlayda Kılınç, disiplin sürecini beklemeden e-Devlet üzerinden partisinden istifa etti. Bu nedenle Kılınç hakkındaki disiplin süreci askıya alındı. Konuyla ilgili bilgi veren CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, “Kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimiz İlayda Kılınç, disiplin sürecinden önce e-Devlet aracılığıyla partimizden istifa etmiştir. Bu nedenle disiplin süreci şu anda askıya alınmış durumdadır. Eğer kendisi tekrar partimize üye olursa disiplin süreci kaldığı yerden devam edecek ve ihraç edilecektir. Kendisinin şu anda partimizle bir ilişiği bulunmamaktadır” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Canlı yayındaki Razi Canikligil ile Zafer Şahin arasındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Giresun'da Mursal Deresi taştı! İş makineleri sel sularında sürüklendi
Giresun'da sel! İş makineleri 'oyuncak araba' gibi sürüklendi
Antalya'da iğrenç haber! 4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı
4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı
Marmaray'da linç girişimi! Kadın güvenlik görevlisine hakaret eden kişi vatandaşlar tarafından dövüldü
Marmaray'da linç girişimi! Vatandaşların elinden zor kurtuldu
Kastamonu Valisi Çakır, vakalardaki artışın nedenini açıkladı
Vali açıkladı! İşte vakaların artışındaki neden
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde gerginlik! Aileler içeri girmek istedi
HDP İl Başkanlığı önünde gerginlik! Aileler içeri girmek istedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.