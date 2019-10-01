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CHP, il genel meclisi üyelerine eğitim verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

CHP, il genel meclisi üyelerine eğitim verdi

CHP'li il genel meclisi üyeleri, "İl Genel Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi" kapsamında Ankara'da bir araya geldi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimin, 28-29 Eylül günlerinde Bülent Ecevit Parti Okulu Binası'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Büyükşehir statüsü olmayan 34 ilde görev yapan 150 CHP'li meclis üyesinin katıldığı eğitimlere, il genel meclislerinde daha önce görev yapmış veya bu alanda deneyim sahibi eğitmenlerden Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı ile bazı belediye başkanlarının katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitim kapsamında katılımcılara "CHP Tüzük, Yönetmelik ve Programına göre İl Genel Meclis Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları", "İl Genel Meclisi Toplantı Usul ve Esasları", "İl Özel İdaresi Organları Görev ve Sorumlukları", "İl Genel Meclis Üyeleri İçin Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler", "Stratejik Plan, İmar, Denetim ve Faaliyet Raporu" dersleri verildiği kaydedildi.

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