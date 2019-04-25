HABER

CHP ilçe başkan öldürüldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

CENAZE TESLİM ALINDI Gaziantep'te, iş yerinde tartıştığı İ.K.

CENAZE TESLİM ALINDI Gaziantep'te, iş yerinde tartıştığı İ.K. tarafından tabancayla vurulan CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'na gelerek, Keskinsoy'un yakınlarına taziye dileğinde bulunan CHP İl eski Başkanı Hayri Sucu, tartışmanın borç- alacak yüzünden çıktığını söyledi. İlhan Keskinsoy ile İ.K.'nin arkadaş olduğunu belirten Sucu, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Tabancayla ateş açıp, İlhan Keskinsoy'un ölümüne neden olan İ.K.'nin, emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Çubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandıÇubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandı
Başkan Balcı’dan toptancı hali esnafına ziyaretBaşkan Balcı’dan toptancı hali esnafına ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama geldi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deprem mi olacak?

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.