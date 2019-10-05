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CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 09:05 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedildi.

CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde henüz kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen Mersin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mersin'in saldırıya uğradığını duyan CHP’liler hastaneye geldi.
CHP Aydın İl Başkanı Ali Çamkır, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini söyledi.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise yaptığı yazılı açıklamayla yapılan saldırıyı kınadı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi

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