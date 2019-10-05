CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi (2)

OLAYLA \u0130LG\u0130L\u0130 3 G\u00d6ZALTI\nAyd\u0131n'\u0131n Efeler il\u00e7esinde, CHP \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Polat Bora Mersin'in evinin \u00f6n\u00fcnde darbedilmesiyle ilgili 3 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Zan\u0131llar\u0131n sorgusunun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. \nBurhan CEYHAN \/ AYDIN, (DHA)PARTNEROzan Do\u011fulu-K\u00fcbra Hera Aslan \u00e7ifti kural bozduYoldan \u00e7\u0131kan t\u0131r park halindeki otomobilleri bi\u00e7tiKobra marka askeri ara\u00e7 geri manevra yaparken u\u00e7uruma b\u00f6yle yuvarland\u0131
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