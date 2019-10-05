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CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

OLAYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI Aydın'ın Efeler ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in evinin önünde darbedilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in evinin önünde darbedilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanılların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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