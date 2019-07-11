CHP ilçe başkanlığına zarar veren sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı binasındaki malzemelere zarar verdiği iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Özgür T. hazır bulundu. Duruşmayı, CHP Kocasinan İlçe Başkanı Erkan Karabulut ve bazı partililer de takip etti.

Emniyetteki, bir anlık kızgınlık sonucu olayı gerçekleştirdiği, pişman olduğu ve zararı gidermek istediği yönündeki ifadesini mahkemede değiştiren sanık Özgür T, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür T'ye, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 2 yıl ve "mala zarar verme" suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verdi.

Kayseri'de, 2 Aralık 2018'de CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı binasına camı kırarak giren ve içeride bulunan malzemelere zarar veren Özgür T, gözaltına alınmıştı.

