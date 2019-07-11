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CHP ilçe binasına saldırıya 4 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, camlarını kırdıkları CHP Kocasinan ilçe binasına girip, içerideki bilgisayarlara zarar verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Özgür Terazi (29), 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP ilçe binasına saldırıya 4 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, camlarını kırdıkları CHP Kocasinan ilçe binasına girip, içerideki bilgisayarlara zarar verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Özgür Terazi (29), 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2 Aralık 2018'de, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Özgür Terazi, iddiaya göre, 2 katlı binanın giriş katında bulunan CHP Kocasinan ilçe binasına camları kırarak, girdi. İçerideki bilgisayarlara zarar veren Terazi, olay sonrası polis merkezine gidip, teslim oldu. Terazi'nin, 2011'den beri CHP Kocasinan ilçe teşkilatı üyesi olduğu ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan çok sayıda işlem yapıldığı belirlendi. Terazi, ifadesinde, CHP'nin son politikalarını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Terazi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özgür Terazi hakkında, 'iş yeri ve konut dokunulmazlığının ihlali' ile 'mala zarar verme' suçlarından 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Terazi, hakim karşısına çıkarıldığı ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Sanık Özgür Terazi, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarak, daha önceki ifadelerini tekrar edip, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Özgür Terazi'ye 'iş yeri ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 2, 'kundaklama' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verdi.

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