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  4. CHP ilçe kongrelerinde sona yaklaşıldı

CHP ilçe kongrelerinde sona yaklaşıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

CHP'de 37. Olağan Kurultay takvimi kapsamında, 973 ilçeden 600'ünde seçimler tamamlandı - Büyük çoğunluğu tek adayla gidilen ilçe seçimlerinde, şu ana kadar Ankara'da 19, İzmir'de ve İstanbul'da 18 ilçe başkanı belirlendi - Kalan ilçe kongrelerinin 27 Ocak'a kadar tamamlanması gereken CHP'de, 3 Şubat'ta başlayacak il kongrelerinde ise gözler yine üç büyük şehirde olacak

BARIŞ GÜNDOĞAN - Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), kasım başında başlayan kurultay takvimi kapsamında, bugüne kadar 600 ilçe kongresi yapıldı.

Bugüne kadar 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay geçiren CHP'de, 2020 Nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi, ilçelerle devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "mahalle delegeliği" seçimleri kasımda tamamlanırken, 14 Aralık 2019'da başlayan ilçe kongreleri kapsamında, bugüne kadar 973 ilçeden 600'ünde seçimler tamamlandı.

Kalan ilçe kongrelerinin 27 Ocak'a kadar tamamlanması planlanırken, il başkanı seçimleri merakla beklenen Ankara'da 19, İzmir'de ve İstanbul'da 18 ilçe başkanı belli oldu.

Partinin ilçe başkanlığı kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongreleri de 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında yapılacak. İl kongrelerinde il başkanlarının yanı sıra kurultay delegeleri de belirlenecek.

İl başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından büyük kurultay için 45 günlük sürenin işlemesi beklenecek. Buna göre, CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı, il kongrelerinin tamamlanmasından 45 gün sonrası olan nisan ayı ortalarında yapılacak.

CHP'nin büyük kurultayında, genel başkanın ve partinin, kurultaydan sonraki en önemli organı olan 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de belirlenecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ise Genel Başkan tarafından 60 kişilik PM'den atanacak.

- Üç büyükşehir için konuşulan isimler

37. Olağan Kurultayın planlandığı şekilde nisan ayı ortalarında yapılması beklenen CHP'de, gözler 3 büyükşehrin il başkanlığı seçimlerinde olacak.

Genel başkan seçiminde en fazla delegeye sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'de alınacak sonuçlar, 37. Olağan Kurultay öncesi Genel Başkanlık için de belirleyici olacak.

Ankara il başkanlığı için mevcut Rıfkı Güvener'in yanı sıra Ali Hikmet Akıllı, Umut Akdoğan ve Ayhan Yalçınkaya da parti kulislerinde konuşulan isimler arasında yer aldı.

Genel merkezin, İstanbul ve İzmir'de mevcut başkanlar Canan Kaftancıoğlu ve Deniz Yücel ile çalışmaya devam etmek istediği öğrenilirken, İstanbul için Cemal Canpolat ile Eren Erdem isimleri de öne çıktı.

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