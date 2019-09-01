CHP ilçe yönetim kurulu üyesi, elektrik akımına kapılıp öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, çiftlikteki hidrofor sisteminde oluşan arızayı gidermeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan, CHP ilçe yönetim kurulu üyesi Arif Taban (37) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Kutören Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. Hidrofor sisteminde meydana gelen arızayı gidermek isteyen Arif Taban, elektrik akımına kapıldı. Yanındakilerin çağırdığı Taban'ı hastaneye götürmek üzere ambulansa bindirdi. Sağlık durumu kritik olan Taban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taban'ın cansız bedeni, otopsi için Emirgazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arif Taban'ın, CHP Ereğli ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

CHP Parti Meclisi üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yoldaşım, kardeşim, CHP Ereğli yönetim kurulu üyemiz Arif Taban'ın kaybını üzüntü ve kederle öğrendim. Acımız büyük. Müstesna bir insandı. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun' dedi.

Arif Taban'ın, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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