HABER

CHP ile İYİ Parti ittifakta anlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 21:27 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: "Özel, kişisel angajmanlara girmeden Türkiye'yi ve vatandaşlarımızı düşünerek, onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Bu iş birliği dolayısıyla katkılarından ötürü Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum"

CHP ve İYİ Parti, yerel seçim ittifakı için anlaştı.

İki parti heyetlerinin gün içindeki görüşmelerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki Genel Sekreter Cihan Paçacı, Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Akşener'i parti genel merkezine gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık 40 dakika süren görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, yoğun bir mesai harcandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İş birliği yapmanın zorluklarını üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Ama bizim gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye vardı. Türkiye'nin demokrasisi var, insanların bizden beklentileri var. Türkiye'nin çağdaş uygarlığı yakalaması lazım. Dolayısıyla özel, kişisel angajmanlara girmeden Türkiye'yi düşünerek, vatandaşlarımızı düşünerek, onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Bu iş birliği dolayısıyla katkılarından ötürü Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum."

Yerel seçimlerin kendileri ve Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir kış ortamındayız. İnşallah baharda Türkiye de bir baharı yakalayacak. Huzur içinde, umut içinde güzel bir Türkiye'yi yerel yönetimlerden başlayarak, demokrasiyi güçlendirerek, yolumuza devam edeceğiz. 'Güzel şeyler olacak.' demiştik. Sayın Genel Başkan da demişti. Evet güzel şeyler olacak. Biz kendimizi Türkiye'ye adamış olan iki sayın genel başkanız. Kendimizi Türkiye'ye, bu ülkenin toplumuna adayan insanlarız. Bireysel hiçbir beklentimiz, hiçbir çıkarımız yok. Bütün mesele çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar, daha güzel okullara gitsinler, işsizliğin olmadığı, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Yerelden başlayarak bunu inşa etmek istiyoruz."

Kılıçdaroğlu, tekrar Akşener ve arkadaşlarına teşekkür ederek, ittifakın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Akşener de heyetlerin anlaştığını, iki genel başkan olarak burada olduklarını belirterek, ittifakın Türkiye'ye umut olması temennisinde bulundu. Akşener, adaylara da başarı diledi.

Açıklamanın ardından Akşener CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

PARTNERŞok gelenek! Anneler, kızlarının bekaretlerini kaybetmesini izliyor!Şok gelenek! Anneler, kızlarının bekaretlerini kaybetmesini izliyor!
Kritik görüşmeden ittifak çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir...Kritik görüşmeden ittifak çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir...
Bozyazı'nın MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa ettiBozyazı'nın MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP ittifak İYİ parti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

ABD'den çok önemli Kaşıkçı açıklaması

ABD'den çok önemli Kaşıkçı açıklaması

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kritik görüşmeden ittifak çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Kritik görüşmeden ittifak çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Temel Karamollaoğlu: Asgari ücretin en az 2 bin 400 lira olması gerekir

Asgari ücretle ilgili flaş çıkış: En az 2 bin 400 lira...

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.