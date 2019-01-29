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CHP İle İYİ Parti İzmir’de anlaştı; 23 ilçede desteklenecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimler için yaptığı işbirliği noktasında İzmir tablosu netleşirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 23 ilçede CHP’nin adaylarının seçime katılacağı ve İYİ Parti’nin de buralarda CHP’yi destekleyeceği ifade edildi.

CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimler için yaptığı işbirliği noktasında İzmir tablosu netleşirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 23 ilçede CHP’nin adaylarının seçime katılacağı ve İYİ Parti’nin de buralarda CHP’yi destekleyeceği ifade edildi. İYİ Parti’ye Tire ve Kiraz bırakılırken, diğer 5 ilçede ise iki parti adayları ayrı ayrı seçmenin karşısına çıkacak.
Büyükşehir adaylığı noktasında İYİ Parti’nin CHP’nin adayını destekleyeceği aylar öncesinden netlik kazanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı görüşme sonrasında alınan karar göre İzmir’de Tire ve Kiraz İYİ Parti’ye bırakıldı.
Öte yandan Karşıyaka, Konak, Selçuk, Torbalı ve Urla’da iki partinin de seçime kendi adayıyla girmesi kararlaştırıldı. Kalan 23 ilçede ise İYİ Parti’nin CHP’nin adayını destekleyeceği konuşulurken, görüşmelerin hala devam ettiğini öğrenildi.

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