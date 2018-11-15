CHP, ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi'yi andı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bir Diyanet İşleri Başkanının yapması gereken, önce kendi oturduğu makama ve kendisinden önce oturanlara saygı göstermektir. Ama bunu yapmayıp, Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadelesine çamur atanların eteğini öpenlerden, ne dinimize ne de inancımıza katkı olmayacağı açıktır." dedi.

Kaya, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve partisinin il örgütüyle Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'yi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı.

Anma töreninde ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, Börekçi ve Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçenler için dua edildi.

Mezara çelenk bırakılmasının ardından konuşan Yıldırım Kaya, Mehmet Rifat Börekçi'nin işgale karşı Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuran, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında duran bir din bilgini olduğunu söyledi.

"Rifat Börekçi, gerçek bir devlet adamı, müftü ve ilk Diyanet İşleri Başkanımızdır." diyen Kaya, Börekçi'nin Cumhuriyetin kurulması için canını hiçe saydığını, Atatürk ve arkadaşlarına yönelik çıkartılan idam fetvasına rağmen, mücadeleye destek olunması için karşı fetva çıkardığını hatırlattı.