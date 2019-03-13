MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP-İP, PKK'dan medet umuyor. Bebek katilleriyle ortaklık yapıyorlar. Teröristlerle düşüp kalkıyorlar. YPG'yi aklama telaşına kapılıyorlar. HDP'yle paslaşıyorlar, al takke ver külah içindeler." dedi. Bahçeli, partisince Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kastamonuluların iradesine talip olduklarını belirtti. 31 Mart yerel seçimlerine 18 gün kaldığına işaret eden Bahçeli, "Kastamonu'nun iradesine hasretle talibiz.

Bu heyecan dolu toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen değerli dava arkadaşlarımı kutluyor, bütün Kastamonulu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Mahalli İdareler Seçimleri'nin milli bekamıza, milli huzurumuza, milli birliğimize, ülkemizin kalkınma ve gelişme hedeflerine vesile olmasını gönülden temenni ediyorum." diye konuştu. Kastamonu'dan yükselecek milli bir sesin tüm Türkiye'den duyulacağını anlatan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Kastamonu 'tamam' derse milli bekamız daha da doğrulur, daha da güçlenir.

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu'yu daha iyi yönetmek, daha fazla hizmet etmek, daha güzelini sağlamak için belediyeyi sizlerden istiyor.

Şimdi siz söyleyiniz, 31 Mart 2019'da sandığa gidecek misiniz? Kastamonu için oyunuzu verecek misiniz? Milli bekanın yanında duracak mısınız? Bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih edecek misiniz? Hepinize müteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bu 'evet'lerin hakkını vereceğiz. İradenize layık olacağız.

Mahcubiyetimize yol açacak, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir işin kıyısında köşesinde yer almayacağız.

İlkeliyiz, tutarlıyız, dürüstüz, Türkiye sevdalısıyız.

İddialıyız, ahlaklıyız, ne söylediysek onu yapacağız.

Sözümüzü tutacağız, özümüzü ve öz değerlerimizi koruyarak çalışacağız.

Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.

Kastamonu için hiçbir mücadeleden çekinmeyeceğiz."

İl belediye ve ilçe belediye başkan adaylarına destek isteyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin inanmış ve yetişmiş kadroları Kastamonu'ya hizmet için sabırsızdır.

Soruyorum sizlere, öyle bir cevap verin ki, zillete düşenlerin umutları sönsün, Kastamonu'nun kuyusunu kazanların hevesleri kursaklarında kalsın." ifadesini kullandı. Şeyh Şabanı Veli'nin duasını arkalarına aldıklarını belirten Bahçeli, "Şabanı Veli Hazretleri'nin duası arkamızda. Karabaşı Veli Hazretleri'nin adanmışlığı aklımızda. Hele hele kahraman Şerife Bacı'nın anıları her dem yanımızda, her zaman hafızamızda." dedi. - "AK Parti'li kardeşlerimizle ayrımız yoktur" Kastamonu'nun Cumhur İttifakı kapsamında olmadığını ifade eden Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı: "Kastamonu Cumhur İttifakı kapsamında değilse de sözlerimiz, değerlendirmelerimiz, takip ettiğimiz siyaset, elbette ittifakın doğasına muvafık olacaktır.

Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Çünkü Cumhur İttifakı Türk milletinin kaderi, Kastamonu'nun kendisidir. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı. İnanıyorum ki Kastamonu ehline emanettir. Kastamonu 31 Mart'ta pırıl pırıl parlayacaktır. AK Parti'li kardeşlerimizle ayrımız yoktur. Yürüyüşümüz yan yana, omuz omuzadır. Biz birlikte Cumhur İttifakı'yız. Biz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam iradesiyiz. Biz birlikte milli istikbal, milli istiklaliz."

- "Türkiye muhalifleri zillete tutunmuştur" Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı olduğunu anlatan Bahçeli, şunları söyledi: "Buna karşılık karşımızda kokuşmuş zillet ittifakı vardır. Türkiye muhalifleri zillete tutunmuştur. Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Bu zilletle gelecek asla olamayacaktır. Çünkü niyetleri kötü. Çünkü hedefleri karanlık. Beka diyoruz, deliye dönüyorlar. Milli birlik diyoruz, çıldırıyorlar. Türkiye'nin tarihsel haklarından bahsediyoruz, hazmedemiyorlar. CHP-İP, PKK'dan medet umuyor. Bebek katilleriyle ortaklık yapıyorlar. Teröristlerle düşüp kalkıyorlar. YPG'yi aklama telaşına kapılıyorlar.

HDP'yle paslaşıyorlar, al takke ver külah içindeler. CHP'de Türkiye sevgisi kalmamış. İP kökünden kopmuş, HDP'ye kapaklanmış. Birbirlerinin ayağına basmıyorlar ama kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını da göremiyorlar. Hainler, 'Kürdistan'da kazanacağız' der, ne CHP ne de İP ses çıkarmaz. Ezan ıslıklanır, ezanla alay edilir, CHP ile İP çaktırmadan araziye uyar."